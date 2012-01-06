Угоду про асоціацію між Україною та ЄС готують до підписання

Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом найближчими тижнями технічно буде готова до підписання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ заявив на прес-конференції.

"Найближчими тижнями угода буде повністю готова для підписання з огляду всіх необхідних технічних моментів», - сказав він.

При цьому В.П’ЯТНИЦЬКИЙ відзначив, що на процес підписання документа впливають «певні чинники», а визначення конкретної дати підписання документа є питанням політичної домовленості.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України чекає, що Угоду про асоціацію з ЄС буде парафовано у середині лютого.

19 грудня 2011 року в Києві на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.