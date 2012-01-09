Анонс на 10 січня

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Відбудеться пленарне засідання ВРУ.

* Прес-конференція на тему: "Результати діяльності Держфінінспекції України за 2011 рік". У роботі візьме участь Петро Андрєєв - голова Державної фінансової інспекції України.

* Прес-конференція на тему: «Результати охорони громадського порядку під час новорічних і різдвяних свят». Буде озвучено кількість зафіксованих правопорушень під час свят, ситуація з вилученням піротехніки і результати операції «Ялинка». Учасники: перший заступник начальника Департаменту охорони громадського порядку МВС України Сергій Поготов і начальник Управління зв`язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук.

* Відбудеться брифінг представників депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

* Прес-конференція на тему: «Важливість і необхідність законодавчого врегулювання ринку внутрішньої торгівлі». У прес-конференції візьмуть участь: Голова Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайло Бродський, директор департаменту розвитку торгівлі Мінекономрозвитку Ігор Гарбарук, віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців Максим Кунченко.

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