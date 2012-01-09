Мін’юст затвердив порядок прийому у Держслужбі із захисту персональних даних

Міністерство юстиції затвердило порядок особистого прийому громадян у Державній службі України з питань захисту персональних даних (ДСЗПД України).

Відповідний наказ підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

Так, прийом громадян посадовими особами ДСЗПД України здійснюватиметься за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15. Дні та години прийому мають бути затверджені наказом ДСЗПД України.

Вхід до приймальні ДСЗПД України є вільний та не потребуватиме оформлення перепустки.

Попередній (не пізніше, ніж за 10 днів до дня прийому) запис на прийом до голови ДСЗПД України або до його заступників здійснюватиметься відділом розгляду скарг, звернень фізичних та юридичних осіб Служби за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15, або за телефоном 517-60-02.

При записі на прийом не допускається з’ясування відомостей про громадянина, що не стосуються його звернення.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові зобов‘язані надати відповідні роз’яснення.

У першочерговому порядку здійснюватиметься прийом таких категорій громадян, як жінки, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інваліди Великої Вітчизняної Війни, Герої соціалістичної праці, Герої Радянського Союзу, Герої України.

***Державна служба України з питань захисту персональних даних є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через міністра юстиції України. ДСЗПД України забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних.