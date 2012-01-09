Ліга арабських держав оголосила про продовження місії в Сирії

Ліга арабських держав планує збільшити кількість спостерігачів у Сирії та посилити фінансово-технічну підтримку місії, зокрема по лінії ООН. Як передає ІТАР-ТАСС, про це йдеться у заяві за підсумками засідання міністерського комітету ЛАД по Сирії на рівні керівників МЗС.

Зокрема, ухвалено рішення про продовження генсеком Ліги Набілем аль-АРАБІ координації зусиль з генеральним секретарем ООН ПАН Гі Муном з метою надання місії моніторингу більших технічних можливостей. Крім матеріально-технічної підтримки, йдеться і про політико-інформаційну допомогу з тим, щоб "спостерігачі могли виконувати свою місію з більшою віддачею".

Крім того, комітет закликав країни-члени Ліги прискорити фінансування роботи місії і рекомендував збільшити обсяг грошових коштів у реалізацію міжарабської "дорожньої карти" з врегулювання кризи в Сирії з 1 до 5 млн. доларів. При цьому, як наголошується у заяві, ця сума може бути збільшена залежно від умов і потреб місії спостерігачів.

Більш того, головуючий у комітеті прем`єр-міністр Катару шейх Хамад бен Джасем Аль ТАНІ запропонував збільшити чисельність місії з нинішніх 163 до 300 осіб.

Комітет ухвалив рішення не відкликати спостерігачів, і надати їм можливість продовжити роботу. Комітет закликав сирійський уряд і різні озброєні групи негайно припинити всі акти насильства і атаки на мирних демонстрантів. "Незважаючи на частковий прогрес у виконанні сирійським урядом обіцянок, даних у рамках міжарабської ініціативи, комітет закликає Дамаск негайно зупинити насильство", - йдеться у підсумковій заяві.