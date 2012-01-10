На цьому тижні опозиція знову має намір протидіяти провладній більшості в ВР

Народний депутат від партії «Народна самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ заявив, що опозиційні фракції мають намір протидіяти провладній більшості при ухваленні законів про приватизацію газотранспортної системи і ринок земель.

Як повідомляє прес-служба партії «Народна самооборона», про це депутат сказав у коментарі Радіо «Свобода».

За його словами, цього тижня парламентські фракції провладної більшості спробують ухвалити два законопроекти, що загрожують українському суверенітету.

«Перше – це урядовий закон про дозвіл на приватизацію газотранспортної системи і підземних сховищ газу», - зазначив Т.СТЕЦЬКІВ.

Також парламент цього тижня має розглянути проект закону про ринок земель, який, за словами депутата, «дозволяє продати, мабуть, останній після газотранспортної системи український актив».

При цьому Т.СТЕЦЬКІВ наголосив, що опозиційні фракції планують протидіяти таким планам більшості.