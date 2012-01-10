Українців серед постраждалих внаслідок вибуху у ресторані в Москві немає
Москва. Українців серед постраждалих внаслідок вибуху у ресторані у Москві, що стався 9 січня, немає.
Про це УНІАН повідомили у Посольстві України у Росії.
“Серед постраждалих та загиблих в італійському ресторані у Москві за інформацією станом на сьогоднішній ранок громадян України немає. Це питання знаходиться на контролі українських дипломатів”, - сказав співрозмовник агентства.
У Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України УНІАН підтвердили цю інформацію.
Як повідомляв УНІАН, вдень 9 січня у Москві в італійському ресторані на вулиці Новочерьомушкінська, 38, стався вибух. За попередніми даними, у приміщенні ресторану вибухнув газ. Після вибуху сталася пожежа. Внаслідок надзвичайної події загинуло двоє і постраждали 39 осіб.