Українців серед постраждалих внаслідок вибуху у ресторані в Москві немає

Москва. Українців серед постраждалих внаслідок вибуху у ресторані у Москві, що стався 9 січня, немає.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві України у Росії.

“Серед постраждалих та загиблих в італійському ресторані у Москві за інформацією станом на сьогоднішній ранок громадян України немає. Це питання знаходиться на контролі українських дипломатів”, - сказав співрозмовник агентства.

У Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України УНІАН підтвердили цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, вдень 9 січня у Москві в італійському ресторані на вулиці Новочерьомушкінська, 38, стався вибух. За попередніми даними, у приміщенні ресторану вибухнув газ. Після вибуху сталася пожежа. Внаслідок надзвичайної події загинуло двоє і постраждали 39 осіб.