Відповідальність за порушення законів про охорону праці та надр посилять

Верховна Рада України планує посилити відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону праці та охорону надр.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України» в першому читанні проголосували 299 народних депутатів з 396, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці про нещасний випадок на виробництві тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян - суб`єктів підприємницької діяльності від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб — від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також передбачено, що порушення правил і вимог проведення робіт з геологічного вивчення надр, яке може призвести чи призвело до недостовірної оцінки розвіданих запасів корисних копалин або умов для будівництва та експлуатації підприємств з видобування корисних копалин, а також підземних споруд, не зв`язаних з видобуванням корисних копалин, втрата геологічної документації, дублікатів проб корисних копалин і керна, необхідних при дальшому геологічному вивченні надр і розробці родовищ, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того, порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації або громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності, якщо це порушення завдало шкоди здоров`ю потерпілого, карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.