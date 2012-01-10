ВР цього тижня не буде розглядати закони про ГТС і ринок землі – Литвин

Верховна Рада України цього тижня не розглядатиме законопроекти про реформування газотранспортної системи та ринок земель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава парламенту Володимир ЛИТВИН повідомив сьогодні на засіданні ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, на засіданні Погоджувальної ради пролунала пропозиція у п’ятницю, 13 січня, заслухати інформацію міністра палива та вугільної промисловості Юрія БОЙКА щодо переговорів та співпраці з Російською Федерацією у газовій сфері.

За словами В.ЛИТВИНА, учасники Погоджувальної ради досягли згоди, що законопроект про реформування газотранспортної системи має розглядатися тільки після заслуховування відповідної інформації.

Крім того, за словами В.ЛИТВИНА, він провів консультації з цього приводу з членами уряду.

«Я провів також консультації з Кабінетом міністрів України з цього приводу, і ми дійшли спільної згоди стосовно того, щоб розглянути це питання після проведення відповідних консультацій і заслуховування інформації», - додав він.

Стосовно законопроекту про ринок земель, спікер нагадав, що під час новорічних свят відбувалися засідання робочої групи з розробки цього законопроекту. Водночас остаточний варіант цього проекту має узгодити також профільний комітет.

«Коли буде готовий остаточно узгоджений варіант, ми проведемо засідання Погоджувальної ради, щоб довести до широкого загалу, що пропонується на виході. І тільки після цього перейдемо до розгляду відповідного закону», - запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, проти розгляду законопроектів про ринок земель і реформування газотранспортної системи виступали фракції опозиції.