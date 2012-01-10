Єжи Бузек готується звільнити посаду президента Європарламенту

Брюссель. Єжи БУЗЕК готується звільнити посаду президента Європейського парламенту, яку він обіймав упродовж двох з половиною років.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, наступні вибори президента Європарламенту призначені на 17 січня.

Серед претендентів на посаду – лідер групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Мартін ШУЛЬЦ (Німеччина), представник групи лібералів Діана УЕЛЛІС і представник групи Європейських консерваторів і реформістів Нірж ДЕВА (обидва – Великобританія).

Під час прес-конференції у Брюссельському прес-клубі ввечері 9 січня чинний президент Європарламенту Є.Бузек відзначив, що загалом задоволений своєю діяльністю на цій посаді.

Серед своїх досягнень він назвав, зокрема, перебудову відносин між органами влади ЄС після набуття чинності Лісабонської угоди.

“Моя мета була не просто використовувати нові повноваження парламенту, а використовувати нові інституційні можливості, перебудувати наші відносини всередині ЄС”, - сказав Є.Бузек.

Також серед досягнень він назвав роботу Європарламенту у сфері прав людини, підкресливши, що саме ця діяльність викликала найбільше відгуків від громадян Європи та світу.

“Найфантастичніша реакція у моєму Twitter’i була на повідомлення про рішення у сфері прав людини. І реагували люди зі всього світу – від Білорусі до Куби”, - сказав президент Європарламенту.

Є.Бузек відзначив, що в роботі не обійшлося й без проблем. У цьому контексті він, зокрема, пригадав розслідування британської Sunday Times, після якого троє депутатів Європарламенту, обвинувачених у корупції або конфлікті інтересів, залишили свої посади.

“Але треба завжди мати відповідь: більше прозорості в Європарламенті. І цим став новий кодекс поведінки депутатів”, - сказав Є.Бузек.

Кажучи про своє майбутнє перебування у парламенті, його нинішній президент відзначив, що хоче залишитися “звичайним” депутатом, відмовившись від пропозицій очолити будь-які комітети або стати віце-президентом цього законодавчого органу ЄС.