Рада схвалила законопроект про експертизу цінності документів

Верховна Рада України планує врегулювати процедуру експертизи цінності документів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” в першому читанні проголосував 261 народний депутат з 389, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується визначити, що експертиза цінності документів — всебічне вивчення документів з метою внесення їх до Національного архівного фонду або вилучення з нього, проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, віднесення їх до категорії унікальних і встановлення строків зберігання документів, що не підлягають внесенню до Національного архівного фонду.

Під час проведення експертизи цінності документів експертні комісії керуються типовими та відомчими (галузевими) переліками документів, що створюються у процесі діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, установлених відповідно до законодавства.

Передбачено, що юридичні особи зобов’язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їх діяльності, до проведення експертизи їх цінності в порядку, встановленому цим Законом, та протягом року з дня реєстрації цих юридичних осіб в установленому законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом міської ради.

Державні архівні установи та архівні відділи міських рад мають право доступу до документів юридичних осіб з метою виявлення документів Національного архівного фонду, за винятком тих, що спеціально охороняються законодавством. Передбачено, що підлягають вилученню з Національного архівного фонду документи, що втратили культурну цінність, дублетні документи та невиправно пошкоджені документи, що не підлягають відновленню. Рішення про вилучення зазначених документів приймаються за ініціативи їх власника або державної архівної установи експертними комісіями за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Забороняється вилучення із Національного архівного фонду документів за мотивами конфіденційності чи таємності інформації, що міститься в них, із політичних чи ідеологічних міркувань, а також будь-яких документів, створених до 1946 року.

Крім того, згідно з законопроектом, архівні документи, які до 1991 року перебували на державному обліку та зберігалися в державних архівних установах, належать до Національного архівного фонду і є власністю держави. Документи Національного архівного фонду незалежно від місця їх зберігання, форми власності на них, виду носія інформації, доступу підлягають обов’язковому державному обліку, що ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи та діловодства, з метою здійснення контролю за наявністю документів, їх станом, місцем та умовами зберігання.