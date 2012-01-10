Тимошенко 6 січня більше двох годин була непритомною – Турчинов

У п’ятницю, 6 січня, колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській виправній колонії № 54 у Харкові, більше двох годин була непритомною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«6 січня, приблизно о 22.30, Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО одразу після прийому ліків, які надали їй працівники колонії у зв’язку із захворюванням на ГРВІ, втратила свідомість», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він наголосив, що сокамерниця Ю.ТИМОШЕНКО протягом 20 хвилин не могла достукатися у двері, щоб до камери привели лікарів.

При цьому О.ТУРЧИНОВ нагадав, що у камері Ю.ТИМОШЕНКО ведеться постійне відеоспостереження.

«Медичні працівники, які почали необхідні заходи, тільки після 24.00 змогли вивести Юлію Володимирівну з того критичного стану, в якому вона знаходилася, тобто повернути її до життя», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що протягом цього часу тиск у Ю.ТИМОШЕНКО був 60 на 40.

Також О.ТУРЧИНОВ повідомив, що у колонію викликали працівників Міністерства охорони здоров’я, які близько другої години ночі провели консиліум і прийняли рішення терміново зранку 7 січня обстежити Ю.ТИМОШЕНКО у клінічних умовах.

За словами О.ТУРЧИНОВА, всі ці подробиці стали відомі лише сьогодні, оскільки захисники екс-прем’єра не могли потрапити до колонії під час свят.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ повідомив, що цю інформацію отримав телефоном від захисника Ю.ТИМОШЕНКО Сергія ВЛАСЕНКА, який зараз перебуває у Качанівській колонії.

Водночас О.ТУРЧИНОВ висловив думку, що працівники МОЗ не змогли надати обгрунтованих пояснень того, що сталося з Ю.ТИМОШЕНКО в ніч з 6 на 7 січня, і лише наголосили, що втрата нею свідомості була реакцією на прийняті ліки.

«За колючим дротом, куди керівництво країни сховало лідера опозиції, відбувається вбивство лідера партії «Батьківщина», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Він також наголосив, що народні депутати від партії «Батьківщина» найближчим часом мають намір у парламенті зробити заяву у зв’язку з тим, що трапилося з Ю.ТИМОШЕНКО, в якій, зокрема, вимагатимуть звільнити екс-прем’єра з-за грат і допустити до Ю.ТИМОШЕНКО іноземних лікарів для проведення її огляду.

Як повідомляв УНІАН, захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО та її донька Євгенія неодноразово заявляли, що Ю.ТИМОШЕНКО у Качанівській колонії не лікують.

6 січня Державна пенітенціарна служба повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО надається необхідна медична допомога в межах дільниці слідчого ізолятора виправної установи, де вона утримується.

Також в пенітенціарній службі зазначили, що медичною комісією МОЗ 5 та 6 січня Ю.ТИМОШЕНКО було запропоновано проведення заняття з лікувальної фізкультури та сеансу лікувального масажу, але від запропонованих реабілітаційних процедур вона відмовилася.

7 січня ДПтСУ повідомила, що екс-прем’єр пройшла дообстеження в одній з лікарень Харкова, стан її здоров‘я задовільний.

«Сьогодні, 7 січня, на прохання Ю.ТИМОШЕНКО, було проведено її інструментальне та лабораторне дообстеження в одній з клінічних лікарень м.Харкова (магнітно-резонансна томографія, спірально-комп‘ютерна томографія, клінічний аналіз крові).

Результати проведеного обстеження підтверджують попередні висновки комісії МОЗ України. Захворювань, що потребують додаткового лікування, у Ю.ТИМОШЕНКО не виявлено», - повідомляла ДПтСУ.

Також у відомстві зазначили, що за згодою Ю.ТИМОШЕНКО проведено клінічне дослідження її крові в одній з лабораторій МОЗ України, результати якого не виходять за межі норми.