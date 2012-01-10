На Тернопільщині за хабарництво затримали працівника Державної виконавчої служби

В одному з районів Тернопільщини під час отримання хабара затримали працівника Державної виконавчої служби.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, посадовець вимагав та отримав 1,2 тис. грн. від жителя району, який мав сплатити 1 тис. 950 грн. штрафу.

Правопорушник попросив у службовця відтермінувати сплату штрафу на місяць через брак коштів. До кінця року штрафник так і не вирішив фінансових проблем і уже попросив відтермінувати опис майна, який йому загрожував.

У відповідь працівник виконавчої служби запропонував взагалі закрити виконавче провадження за умови отримання хабара у розмірі 1,2 тис. грн. Чиновник запропонував жителю села перерахувати штраф через банківську установу, пред’явити копію квитанції, а потім відмінити оплату. На підставі копії квитанції з фінансової установи посадовець, отримавши обумовлену суму, надав довідку про сплату штрафу і відсутність претензій до боржника.

Під час передачі грошей оперативники затримали держслужбовця. Щодо нього порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.