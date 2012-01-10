Анонс на 11 січня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Під головуванням прем`єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* У Фонді державного майна відбудуться конкурси з продажу 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго" і в 14-00 конкурси з продажу 25% акцій ПАТ "Дніпроенерго". Конкурси будуть транслюватися online на офіційному сайті ФДМУ www.spfu.gov.ua. До конкурсу з продажу пакетів акцій цих енергокомпаній допущені всі компанії, що подали заявки на участь у них. Зокрема, до конкурсу з продажу акцій ПАТ "Дніпроенерго" допущений ДТЕК Holdings Ltd, на конкурс з продажу 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго" - ДТЕК Holdings Ltd і ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання".

* Прес-конференція на тему: "Нові правила контролю: чи зможуть ветеринари забезпечити якість українських продуктів?". Організатор - ГолосUA. Учасники: директор департаменту ветеринарної медицини Державної ветеринарної та фітосанітарної служби Віталій Башинський, президент Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Алекс Лісітса і директор консалтингового агентства "ААА" Сергій Наливка.

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці. Розглядатимуться: Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо особливостей регулювання праці жінок та осіб, на яких покладено обов`язки з догляду та виховання дітей); Проект Закону про внесення змін до законів України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» (щодо страхового стажу) та інші.

* Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться засідання Комітету з економічних реформ. Будуть підведені підсумки виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Учасники засідання також обговорять і схвалять Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

* Шевченківський районний суд Києва почне розгляд по суті кримінальної справи за обвинуваченням колишнього голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Василя Волги в хабарництві.

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