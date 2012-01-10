В Україні посилять відповідальність за незаконну видачу дозвільних документів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до статті 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 22 грудня 2011 року.

У законі статтю 16610 «Порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру» викладено у новій редакції. Відповідно до неї, неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом суб’єкта господарювання або державного адміністратора про відмову у видачі документа дозвільного характеру; порушення дозвільним органом строків видачі документа дозвільного характеру; відмова дозвільного органу суб’єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру з підстав, не встановлених законом; анулювання документа дозвільного характеру дозвільним органом з підстав, не встановлених законом; неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним адміністратором суб’єкта господарювання про одержання документа дозвільного характеру або про письмову відмову у видачі документа дозвільного характеру; безпідставна відмова державного адміністратора суб’єкту господарювання у прийнятті заяви для одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї; видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) державним адміністратором документа дозвільного характеру не у приміщенні дозвільного центру; видача дозвільним органом документа дозвільного характеру, необхідність одержання якого не встановлена законом, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Такі ж повторні дії протягом року тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.