Курс НБУ на 11.01.12

Офіційний курс НБУ на 11.01.12100 USD США - 798.9800 (на 10 січня - 798.9800)100 EUR - 1023.3336 (на 10 січня - 1020.7768)10 RUR - 2.5068 (на 10 січня - 2.4816)Облікові курси банківських металів на 11.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-129994.05 (на 10 січня-129514.66)961XAG10Срібло-2372.17 (на 10 січня-2349.00)962XPT10Платина-116571.18 (на 10 січня-113215.47)964XPD10Паладій-50575.43 (на 10 січня-50575.43)

Офіційний курс НБУ на 11.01.12 100 USD США - 798.9800 (на 10 січня - 798.9800) 100 EUR - 1023.3336 (на 10 січня - 1020.7768) 10 RUR - 2.5068 (на 10 січня - 2.4816) Облікові курси банківських металів на 11.01.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 129994.05 (на 10 січня - 129514.66) 961 XAG 10 Срібло - 2372.17 (на 10 січня - 2349.00) 962 XPT 10 Платина - 116571.18 (на 10 січня - 113215.47) 964 XPD 10 Паладій - 50575.43 (на 10 січня - 50575.43)

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