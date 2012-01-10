Головне на 10 січня

Фінанси

В Україні базова інфляція в грудні становила 0,2%, з початку 2011 р. - 6,9%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в грудні 2011 року проти листопада становила 0,2%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в грудні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року становив 6,9%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в грудні 2011 року у порівнянні з листопадом становила 0,2%, проти грудня 2010 року – 4,6%.

Показник інфляції в січні-грудні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року становив 8%.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2010 року у порівнянні з листопадом 2010 року становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

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Використання гривні як засобу платежу розширили

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» щодо розширення сфери використання валюти України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Законом передбачено встановити норму щодо можливості використання іноземної валюти та гривні як засобу платежу в розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту та забезпечення права Нацбанку на встановлення порядку проведення таких розрахунків.

Також законом скасовано обмеження щодо необхідності одержання індивідуальної ліцензії НБУ на здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту в національній валюті України.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що гривня в зовнішньоекономічних розрахунках за товари та послуги майже не використовується, її питома вага за січень-серпень 2011 року становить лише 0,1% від загального обсягу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 20 грудня.

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Підписано закон про ратифікацію гарантійної угоди між Україною та МБРР на 150 млн. дол.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Додаткове фінансування для Другого проекту розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається, головне завдання документа - продовження позитивних тенденцій попередніх проектів розвитку експорту, у тому числі початкового проекту ПРЕ-2, та підтримання потенціалу розвитку економіки України шляхом залучення довгострокових ресурсів.

Позика залучається АТ «Укрексімбанк» з метою як оптового кредитування прийнятних фінансових посередників (банків-учасників) для подальшого субкредитування ними підприємств-експортерів, так і для безпосереднього кредитування кінцевих бенефіціарів документа.

Позика на впровадження проекту надається Світовим банком на фінансових умовах, що є типовими для інших проектів Світового банку, які реалізовуються в Україні. Позичальником коштів є АТ «Укрексімбанк», яке одночасно виступає організацією, що відповідає за впровадження проекту та несе всі кредитні ризики. Кінцевими бенефіціарами позики (субпозичальниками) будуть українські підприємства. Рішення щодо розміщення коштів позики будуть прийматися АТ «Укрексімбанк» та уповноваженими комерційними банками-учасниками проекту, виходячи із відповідності субпозичальників та субпроектів визначеним спільно зі Світовим банком критеріям прийнятності. Серед іншого, АТ «Укрексімбанк» безпосередньо відповідатиме за моніторинг впровадження субпроектів підприємствами-бенефіціарами та відбір комерційних банків, що братимуть участь у Проекті, відповідно до узгоджених зі Світовим банком фінансових критеріїв відбору і прийнятності.

У рамках Додаткового фінансування для Другого проекту розвитку експорту передбачається залучення АТ «Укрексімбанк» позики МБРР на суму 150,0 млн. дол. під гарантії України до 30 років з шестирічним пільговим періодом.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 21 грудня 2011 р.

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Соцполітика

Верховна Рада відмовилася ввести електронні соціальні картки для пільговиків

Верховна Рада України відмовилася запровадити електронні соціальні картки при наданні та отриманні пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту «Про використання електронних соціальних карток при наданні та отриманні пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій», внесеного народними депутатами Валерієм КОНОВАЛЮКОМ (ПР), Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ (Народна партія) та Юрієм ГАЙДАЄВИМ (КПУ), проголосували лише 9 народних депутатів з 370, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося функціонування єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії (ЄДАРП), на основі якого буде створено Єдину інформаційно-аналітичну систему обліку та управління коштами соціальної сфери і запроваджено електронну соціальну картку, як єдиний державний стандартизований інструмент, що надає право на отримання соціальних послуг.

Соціальні картки, відповідно до законопроекту, мали бути трьох типів: електронне соціальне посвідчення; посвідчення соціального страхування; пенсійне посвідчення.

Передбачалося, що особи, які мають право на пільги, будуть мати тільки одну електронну соціальну картку, на якій буде міститися інформація про всі пільги, послуги, виплати та інші соціальні гарантії, на які має право така особа.

Зазначені електронні соціальні картки мали видаватися місцевими соціальними службами за місцем проживання пільговика при реєстрації його в ЄДАРП. Зокрема, передбачалося, що електронні соціальні картки, залежно від типу картки, мали видавати місцеві відділення Пенсійного фонду України або органи праці та соціального захисту населення.

Фінансування робіт із виготовлення електронних соціальних карток повинно було здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету України.

Виготовлення, емісія, зарахування і виплата пенсій та установлених законодавством пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій, повинно було здійснюватися для одержувачів пенсій та установлених законодавством пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій, безоплатно.

Одержання установлених законодавством пільг, послуг, виплат та інших соціальних гарантій, з використанням електронної соціальної картки, передбачалося здійснювати через термінальне обладнання, яке мало встановлюватися у надавачів послуг (товарів).

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ПЕК

Боржникам скорочуватимуть подачу газу до технологічного мінімуму - закон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо використання технологічного мінімуму природного газу».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом передбачено, що технологічний мінімум споживання природного газу - мінімальний рівень використання природного газу об’єктом у сфері теплопостачання, що забезпечує номінальне функціонування підприємства і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, й визначається за методикою, затвердженою Кабінетом міністрів України.

Встановлено, що у разі несплати або внесення не в повному обсязі плати за використаний газ та послуги з його транспортування газопостачальна організація має право обмежити споживання газу суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання, для яких тарифи встановлені на економічно обґрунтованому рівні, до технологічного мінімуму споживання.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 22 грудня.

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До конкурсів з продажу "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго" допущені всі компанії, що подали заявки

Фонд державного майна України допустив до участі в конкурсах з продажу 25% держпакета акцій "Дніпроенерго" і 40,061% акцій "Донецькобленерго" всі компанії, що подали заявки на участь в конкурсі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Так, за інформацією Фонду держмайна, до участі в конкурсі з продажу 25% "Дніпроенерго" допущено ДТЕК Holdings Ltd, на конкурс з продажу 40,061% акцій ПАТ “Донецькобленерго” – ДТЕК Holdings Ltd і ТОВ “Луганське енергетичне об`єднання”.

Нагадаємо, 3 січня ц.р. закінчився термін прийому заявок на участь в оголошених ФДМУ конкурсах з продажу "Дніпроенерго" і "Донецькобленерго".

Як повідомляв УНІАН, конкурси з продажу 25% акцій ПАТ "Дніпроенерго" і 40,061% акцій ПАТ "Донецькобленерго" Фонд держмайна оголосив 16 листопада 2011 р. Конкурси відбудуться 11 січня 2012 р. Початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Дніпроенерго" становить 1 млрд. 174 млн. грн., початкова вартість державного пакета акцій ПАТ "Донецькобленерго" - 449,5 млн. грн.

Довідка УНІАН. DTEK Holdings Limited (Кіпр) є управляючою компанією найбільшого українського енергохолдингу ДТЕК, що входить, у свою чергу, до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" (раніше "Луганськобленерго") є однією з найбільших енергопостачальних компаній на території України. ТОВ "ЛЕО" - монополіст з постачання електроенергії в Луганській області.

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ДТЕК придбав 45,103% акцій «Західенерго» за 1 млрд. 932,1 млн. грн.

ДТЕК Holdings Ltd дав згоду на придбання 45,103% держпакету акцій «Західенерго» за ціною 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, інформація про це була оприлюднена під час сьогоднішнього засідання конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу з продажу держпакету «Західенерго».

В ході засідання комісії було відзначено, що за результатами проведення незалежної оцінки держпакету цієї енергокомпанії, як того вимагає законодавство при проведенні конкурсу з одним учасником, 45,103% «Західенерго» були оцінені оцінювачем в 1 млрд. 897 млн. 600 тис. грн.

Оскільки результат цієї оцінки є нижчим за запропоновану покупцем ціну за даний пакет, ФДМУ запропонував ДТЕК Holdings Ltd придбати приватизований пакет енергокомпанії за заявленою раніше покупцем ціною.

Нагадаємо, в ході приватизаційного конкурсу з продажу 45,103% держпакету акцій «Західенерго» єдиний учасник конкурсу – ДТЕК Holdings Ltd - запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше за початкову ціну.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакету акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційний конкурс по «Західенерго» відбувся 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становила 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс надійшла лише одна заявка - від компанії ДТЕК.

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Фондовий ринок

ВР планує удосконалити законодавство щодо цінних паперів

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 266 народних депутатів з 387, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачено внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» в частині передбачення при проведенні державної реєстрації припинення юридичної особи – емітента цінних паперів обов’язковості подання довідки відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи, а у разі проведення державної реєстрації акціонерного товариства - додаткового подання копії розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідченої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Також передбачається розширення переліку вимог до рекламодавців реклами на фондовому ринку, введення заборони на повідомлення про майбутні прибутки та використання порівняльної реклами з метою недобросовісної конкуренції, посилення функцій контролю з боку органів державної влади за дотриманням законодавства про рекламу.

З метою запобігання створенню маніпуляційних схем щодо купівлі/продажу цінних паперів на регульованому фондовому ринку законопроектом пропонується встановити заборону щодо зміни ціни та термінів виконання договорів, укладених на фондовій біржі шляхом подачі сторонами публічних оферт.

Крім того, законопроектом пропонується врегулювати питання отримання інвесторами повної та достовірної інформації стосовно вчинених торговцями цінними паперами на фондовому ринку правочинів щодо емісійних цінних паперів. Законопроектом передбачається встановити вимогу щодо розміщення зазначеної інформації торговцем цінними паперами у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Також пропонується врегулювати питання щодо можливості здійснення торговцем цінними паперами операцій не тільки з цінними паперами, а й з іншими фінансовими інструментами.

З метою створення умов для активізації операцій з розміщення та обігу ощадних (депозитних) сертифікатів, пропонується внести зміни до статті 13 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» стосовно документарної форми існування ощадних (депозитних) сертифікатів.

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Парламент посилить держконтроль за діяльністю учасників фондового ринку

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 269 народних депутатів з 387, зареєстрованих в сесійній залі.

Проект «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку» передбачає внесення змін до законів «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та «Про цінні папери та фондовий ринок», які направлені на вдосконалення нагляду за професійними учасниками фондового ринку, виявлення реальних власників професійних учасників фондового ринку та встановлення вимог до їх ділової репутації і фінансового стану.

Так, до закону «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» пропонується внести зміни стосовно надання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку повноважень щодо проведення перевірок юридичних осіб, строк дії ліцензії щодо провадження діяльності на фондовому ринку яких закінчився або ліцензії яким анульовано, на дотримання ними вимог законодавства, передбачених на такий випадок.

Крім того, законопроектом пропонується викласти у новій редакції статтю 12, якою встановлюється Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів.

Також проектом пропонується внести зміни до статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» з метою зобов’язання осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, повідомляти Держкомісію з цінних паперів про всі зміни у відомостях про асоційованих осіб такого учасника (акціонера) з істотною участю, про зміни структури власності юридичних осіб, які мають істотну участь, а також подавати інформацію про ділову репутацію.

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Агро

Україна в першому півріччі експортувала 9,4 млн. тонн зерна

Україна в першому півріччі 2011-2012 маркетингового року (МР, 1 липня 2011 — 30 червня 2012 р.) експортувала 9,4 млн. тонн зерна.

Про це заявив генеральний директор Української аграрної конфедерації Сергій СТОЯНОВ, повідомили УНІАН у прес-службі УАК.

«Незважаючи на грудневий спурт, який стримується хронічним браком вагонів-зерновозів, українським експортерам за підсумками першого півріччя 2011-2012 МР вдалося відвантажити на експорт 9,4 млн. тонн зерна всіма напрямками – і морем, і сушею», - зазначив С.СТОЯНОВ. Зокрема, було експортовано пшениці — 2,7 млн. тонн, кукурудзи – 4,7 млн. тонн, ячменю – 1,8 млн. тонн. Також повідомляється, що рекордним у грудні був загальний місячний експорт зерна з урожаю 2011 року – близько 2,6 млн. тонн.

«Якщо брати до уваги визначені «національним» балансом обсяги експорту зерна з України в 2011/12 МР на рівні 26 млн. тонн із 55 млн. тонн валового збору в «остаточній» вазі, то на друге півріччя МР (січень-червень) перед Україною стоїть завдання експортувати майже 17 млн. тонн зерна. При цьому... в перехідних запасах баланс «бачить» рекордні, цифри – понад 9 млн. тонн зерна, зокрема — 6,2 млн. тонн пшениці», - зазначив С.СТОЯНОВ.

«За умови збереження нинішньому рівні попиту на наше зерно на зовнішніх ринках з України за наступні півроку, на мою думку, може бути відвантажено до 1 липня ц.г.: кукурудзи - близько 10 млн. тонн (краще зерно вже відібране, далі буде все складніше формувати за якістю експортні партії, плюс проблеми з вагонами-зерновозами), пшениці — 2-2,5 млн. тонн (варто пам`ятати про майбутні, рекордні за останні 10 років, світових перехідні запаси пшениці на 1 липня т.г. Наші можливі проблеми з втратами площ озимої пшениці можуть виявитися майже суто внутрішніми, зважаючи на гарний вид на озимі і в Росії, і в Європі, і в США) і ячменю — максимум 0,5 млн. тонн (навіть після скасування експортного мита його просто ні з чого відбирати для експорту. Станом на 1 грудня мобільні товарні ресурси ячменю в країні становили всього 2,7 млн. тонн, розкидані по тисячах власників). Ось і набирається поки що 12,5-13 млн. тонн експорту зерна на другу частину МР, що з урахуванням раніше відвантаженого (9,4 млн. тонн) ніяк не дає балансового показника 26 млн. тонн, і 3,5-4 млн. тонн можуть поповнити запаси зерна в країні на 1 липня ц.р. до рівня понад 13 млн. тонн, перетворивши їх на залишки, що не плануються, котрі фактично самі по собі з’явилися на тлі керованого ринку», - зазначив С.СТОЯНОВ.

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Україна запроваджує європейську модель контролю безпеки і якості харчової продукції

Україна запроваджує європейську модель контролю безпеки і якості харчової продукції. Про це заявив голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван БІСЮК, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

У повідомленні зазначається, що останнім часом збільшилась кількість випадків отруєння і виявлення неякісної продукції харчування, тому постало питання про посилення системного контролю продуктів харчування від етапу виробництва до їх реалізації. У зв`язку з цим Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення моделі продовольчого контролю за прикладом Євросоюзу. «За прикладом держав Євросоюзу Держветфітослужба України в повному обсязі зможе контролювати якість і безпеку продуктів харчування: від внесення органічних і мінеральних добрив у грунт, кормів тварин, моніторингу залишків пестицидів і ветеринарних препаратів у продукції тваринного походження і до переробки рослинницької і тваринницької сировини, належного постачання до споживача, контролюючи логістичні ланцюжки і реалізацію по всій території держави», - повідомив голова Держветфітослужби.

«Реформа харчової галузі передбачає створення єдиного компетентного органу на основі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби. Проте це не означає, що відтепер тільки ветеринарні лікарі повинні контролювати продукти рослинного походження або спеціальне дієтичне і дитяче харчування. Саме з цією метою до штату державної служби компетентного органу будуть переведені фахівці з інших структур», - сказав І.БІСЮК.

На його думку, створення єдиного державного органу з контролю за якістю харчової продукції сприятиме підвищенню рівня контролю її безпеки. Компетентний орган формується на основі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України, куди будуть включені фахівці гігієни харчування, фітосанітарного напряму, карантину і захисту рослин. Доки новоутворений компетентний орган не буде здатний в повному обсязі перейняти всі функції, їх виконуватимуть фахівці санітарно-епідеміологічної служби, які до сьогоднішнього дня виконували таку діяльність.

У повідомленні зазначається, що найбільш ефективний і прозорий контроль якості продукції здійснює єдиний компетентний орган. В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, створення такої державної структури є прерогативою Президента і уряду. «Проте сьогодні інші органи, до компетенції яких входить контроль над безпекою продукції, не бажають втрачати важелі впливу», - зауважи І.БІСЮК.

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Справа Тимошенко

Донька Тимошенко: матір не може виплатити «Нафтогазу» 1,5 млрд. грн.

Донька екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія ТИМОШЕНКО заявляє, що рішення суду про зобов’язання її матері компенсувати НАК "Нафтогаз України" нібито завдані збитки є незаконним і через це неможливим для виконання.

Про це Є.ТИМОШЕНКО сказала в інтерв’ю телеканалу ТВі, повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Таких фінансових ресурсів у нас немає і ніколи не було. Це неможливо. Так хоче режим, але це не означає, що так буде", - наголосила Є.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня 2011 року Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі, а також зобов’язав виплатити НАК "Нафтогаз України" компенсацію у розмірі 1,5 млрд. грн. за завдані збитки в результаті реалізації газових контрактів, підписаних за часів її прем’єрства з Росією у 2009 році.

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Тимошенко 6 січня більше двох годин була непритомною – Турчинов

У п’ятницю, 6 січня, колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка утримується у Качанівській виправній колонії № 54 у Харкові, більше двох годин була непритомною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«6 січня, приблизно о 22.30, Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО одразу після прийому ліків, які надали їй працівники колонії у зв’язку із захворюванням на ГРВІ, втратила свідомість», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

При цьому він наголосив, що сокамерниця Ю.ТИМОШЕНКО протягом 20 хвилин не могла достукатися у двері, щоб до камери привели лікарів.

При цьому О.ТУРЧИНОВ нагадав, що у камері Ю.ТИМОШЕНКО ведеться постійне відеоспостереження.

«Медичні працівники, які почали необхідні заходи, тільки після 24.00 змогли вивести Юлію Володимирівну з того критичного стану, в якому вона знаходилася, тобто повернути її до життя», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що протягом цього часу тиск у Ю.ТИМОШЕНКО був 60 на 40.

Також О.ТУРЧИНОВ повідомив, що у колонію викликали працівників Міністерства охорони здоров’я, які близько другої години ночі провели консиліум і прийняли рішення терміново зранку 7 січня обстежити Ю.ТИМОШЕНКО у клінічних умовах.

За словами О.ТУРЧИНОВА, всі ці подробиці стали відомі лише сьогодні, оскільки захисники екс-прем’єра не могли потрапити до колонії під час свят.

Крім того, О.ТУРЧИНОВ повідомив, що цю інформацію отримав телефоном від захисника Ю.ТИМОШЕНКО Сергія ВЛАСЕНКА, який зараз перебуває у Качанівській колонії.

Водночас О.ТУРЧИНОВ висловив думку, що працівники МОЗ не змогли надати обгрунтованих пояснень того, що сталося з Ю.ТИМОШЕНКО в ніч з 6 на 7 січня, і лише наголосили, що втрата нею свідомості була реакцією на прийняті ліки.

«За колючим дротом, куди керівництво країни сховало лідера опозиції, відбувається вбивство лідера партії «Батьківщина», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

Він також наголосив, що народні депутати від партії «Батьківщина» найближчим часом мають намір у парламенті зробити заяву у зв’язку з тим, що трапилося з Ю.ТИМОШЕНКО, в якій, зокрема, вимагатимуть звільнити екс-прем’єра з-за грат і допустити до Ю.ТИМОШЕНКО іноземних лікарів для проведення її огляду.

Як повідомляв УНІАН, захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО та її донька Євгенія неодноразово заявляли, що Ю.ТИМОШЕНКО у Качанівській колонії не лікують.

6 січня Державна пенітенціарна служба повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО надається необхідна медична допомога в межах дільниці слідчого ізолятора виправної установи, де вона утримується.

Також в пенітенціарній службі зазначили, що медичною комісією МОЗ 5 та 6 січня Ю.ТИМОШЕНКО було запропоновано проведення заняття з лікувальної фізкультури та сеансу лікувального масажу, але від запропонованих реабілітаційних процедур вона відмовилася.

7 січня ДПтСУ повідомила, що екс-прем’єр пройшла дообстеження в одній з лікарень Харкова, стан її здоров‘я задовільний.

«Сьогодні, 7 січня, на прохання Ю.ТИМОШЕНКО, було проведено її інструментальне та лабораторне дообстеження в одній з клінічних лікарень м.Харкова (магнітно-резонансна томографія, спірально-комп‘ютерна томографія, клінічний аналіз крові).

Результати проведеного обстеження підтверджують попередні висновки комісії МОЗ України. Захворювань, що потребують додаткового лікування, у Ю.ТИМОШЕНКО не виявлено», - повідомляла ДПтСУ.

Також у відомстві зазначили, що за згодою Ю.ТИМОШЕНКО проведено клінічне дослідження її крові в одній з лабораторій МОЗ України, результати якого не виходять за межі норми.

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Завтра температура коливатиметься від 10° морозу в Карпатах до 6° тепла в Криму

У середу, 11 січня, в Україні температура коливатиметься від 10° морозу в Карпатах до 6° тепла в Криму.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні хмарно з проясненнями. У східних, прикарпатських областях, Криму та Приазов`ї очікуються невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, на решті території - без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-1° морозу, на півночі Лівобережжя - до 9° морозу, в Криму та Приазов`ї від 2° морозу до 3° тепла, вдень в Україні близько 0°, в Криму 1-6° тепла; в Карпатах вночі 10-5° морозу, вдень 6-1° морозу.

По Київській області без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-1° морозу, вдень - від 2° морозу до 3° тепла.

По м. Києву без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – 5-3° морозу, вдень - близько 0°.

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