ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Гривня потихеньку втрачає позиції: за минулий рік долар зміцнився на 0,5%» пише: за підсумками минулого року середньозважений курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку склав 7,986 грн. /$. У порівнянні із середнім значенням 2010 нацвалюта втратила піввідсотка...

http://delo.ua/finance/grivnja-potihonku-terjaet-pozicii-za-proshlyj-god-dollar-ukrepils-171536/

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Також «Діло» в публікації «Інтернет чекає революція в доменних іменах» пише: 12 січня всі бажаючі почнуть подавати заявки на реєстрацію нових доменних імен першого рівня. Як ім`я тепер можна буде використовувати практично будь-яке слово - від торгової марки або назви організації до географічних назв...

http://delo.ua/tech/internet-zhdet-revoljucija-v-domennyh-imenah-171549/

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«Діло» в публікації «Азарова закидали листами «Візьміть мене на роботу» пише: прем`єр-міністра «атакують» сотні людей, які шукають роботу. В уряді порадили не забувати, що претенденти на державну службу повинні мати вищу освіту...

http://delo.ua/ukraine/azarova-zabrosali-pismami-vozmite-menja-na-rabotu-171551/

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Газета «Сьогодні» у публікації «Авіаперельоти до Європи подорожчають» пише: ЄС ввів податок на викиди відпрацьованих газів з двигунів літаків...

http://www.segodnya.ua/news/14327322.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Бізнесу дали поблажку: ставки на оренду знижені до 15%» пише: київська влада збирається полегшити життя підприємцям. Минулого року в столиці запрацювали дозвільні центри, де всі документи можна оформити в одному місці, не бігаючи місяцями по різних інстанціях. А цього року Київрада вирішила знизити оренду на комунальну власність. Правда, поки що небагато - всього на 5-15%...

http://www.segodnya.ua/news/14327240.html

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«Сьогодні» у публікації «Бойку доведеться відзвітувати по газу перед Радою» пише: анонсоване на вівторок прийняття змін до закону про газотранспортну систему не відбулося. Голосування може відбутися в п`ятницю, якщо на те буде ініціатива Кабміну...

http://www.segodnya.ua/news/14327276.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Держкомпаніям і держбанкам доведеться розповісти про себе все» пише: уряд РФ починає боротьбу з корупцією в держкомпаніях і держбанках. Вони повинні будуть розкрити інформацію про контрагентів і відзвітувати про доходи топ-менеджерів та їхніх родичів...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1471948/otkrytsya_putinu

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Також «Ведомости» у публікації «Мітт Ромні переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі» пишуть: переможцем перших праймеріз Республіканської партії під час президентської кампанії в США став Мітт Ромні - помірний консерватор, мормон, колишній керуючий інвестфонду Bain Capital і колишній губернатор штату Массачусетс...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1472091/na_prajmeriz_v_nyugempshire_pobedil_mitt_romni

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Видання «Известия» в публікації «Росія збирається збільшити територію» пише: зробити це планують за рахунок розширення меж в Арктиці. Чиновники вже вирішили, що найкраще це зробити на папері. Мінекономрозвитку пропонує змінити вихідні лінії для розрахунку територій шельфу та виключної економічної зони. Особлива краса таких змін у тому, що вони не вимагатимуть схвалення інших країн, але межі посунуть на сотні миль...

http://izvestia.ru/news/511452

(УНІАН)