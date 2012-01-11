Янукович звільнив від податку авто швидкої допомоги для Євро-2012

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення оновлення парку автомобілів швидкої медичної допомоги».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Цей закон прийнято в рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу з метою дотримання Україною гарантій, які було взято на себе урядом під час підписання угоди з УЄФА про проведення фінального турніру чемпіонату, зокрема, щодо надання усіх необхідних та належних медичних послуг і послуг щодо охорони здоров’я у межах приймаючої країни, забезпечення найвищої якості таких послуг.

Законом передбачено тимчасово, до 31 грудня 2012 року, звільнити від оподаткування акцизним податком і податком на додану вартість операцій з імпорту та постачання автомобілів швидкої медичної допомоги (товарна позиція 8703 згідно з УКТЗЕД), які призначені для використання закладами охорони здоров’я та оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів або за замовленням відповідних розпорядників бюджетних коштів

У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання на суму несплачених податків, а також сплатити пеню відповідно до закону.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 22 грудня 2011 р.