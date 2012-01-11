МОЗ: найближчим часом Тимошенко робитиме лікувальну фізкультуру та масаж

Перший заступник міністра охорони здоров’я Раїса МОІСЕЄНКО заявляє, що найближчим часом екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО буде займатися лікувальною фізкультурою та їй робитиметься масаж.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.МОІСЕЄНКО заявила сьогодні журналістам.

«З нею по суті було погоджене комплексне лікування і було запропоновано, що вона після свят буде займатися лікувальною фізкультурою», - сказала перший заступник міністра.

Р.МОІСЕЄНКО зауважила, що на сьогодні вже підібрана медсестра для масажу та інструктор, що буде займатися з Ю.ТИМОШЕНКО лікувальною фізкультурою.

«Але на сьогодні Юлія Володимирівна поки до них не приступила», - сказала перший заступник міністра охорони здоров’я.

Р.МОІСЕЄНКО також запевнила, що стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО є задовільним і вона піднімається з ліжка.

Крім того, Р.МОІСЕЄНКО зазначила, що не бачила Ю.ТИМОШЕНКО без свідомості, хоча і приїхала в складі комісії від МОЗ до Качанівської колонії одразу як надійшов сигнал про погіршення її стану здоров’я. «На сьогоднішній день її стан задовільний. Вона сьогодні потребує комплексного реабілітаційного лікування і я абсолютно впевнена, що вона це розуміє», - додала вона.

За словами Р.МОІСЕЄНКО, після того як до Ю.ТИМОШЕНКО прибула група лікарів екс-прем’єр повідомила, що у неї було запаморочення, однак про втрату свідомості нічого не говорила.

Крім того, перший заступник міністра запевнила, що без згоди Ю.ТИМОШЕНКО лікарі стосовно неї не проводили жодних дій. «Всі обстеження були зроблені виключно за її згодою, тобто жодне обстеження не робилось без згоди пацієнтки», - додала Р.МОІСЕЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 10 січня, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що 6 січня Ю.ТИМОШЕНКО після прийому нібито ліків від ГРВІ втратила свідомість. За його словами, лікарі більше двох годин не могли вивести її з критичного стану.