Питання денонсації міжнародних договорів "передано в руки" Президента та уряду

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 264 із 307 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Передбачено, що законопроекти про денонсацію міжнародного договору України вносять на розгляд Верховної Ради Президент України та Кабінет міністрів. Раніше відповідні законопроекти могли ще вносити й народні депутати.