Питання денонсації міжнародних договорів "передано в руки" Президента та уряду
13:20, 11 січня 2012Різне
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Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 264 із 307 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Передбачено, що законопроекти про денонсацію міжнародного договору України вносять на розгляд Верховної Ради Президент України та Кабінет міністрів. Раніше відповідні законопроекти могли ще вносити й народні депутати.
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