Янукович очолив Українську частину Стратегічної ради України й Туреччини

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ «з метою виконання Спільної декларації про створення Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою, вчиненої 25 січня 2011 р. у м.Києві» підписав указ, згідно з яким утворено Українську частину вказаної Стратегічної ради.

Документ оприлюднено на офіційному сайті глави Української держави.

Цим же указом затверджено персональний склад Української частини Стратегічної ради, яку очолив Президент України.

До неї також ввійшли: радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК; міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО; перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ; глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН та віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО.

В документі зазначається, що Міністерство закордонних справ України повинно утворити Українську частину Спільної українсько-турецької групи стратегічного планування як робочий орган Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою із залученням до її діяльності у разі потреби представників заінтересованих державних органів.