Янукович наголошує на важливості передачі ширших повноважень у регіони

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на важливості ведення в 2012 році конкретної роботи з передачі ширших функцій і повноважень регіонам.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це він заявив на засіданні Комітету з економічних реформ.

«Ми з вами домовлялися, і я вимагаю, Миколо Яновичу, щоб ви розглянули це питання: що в цьому році ми запланували з точки зору передачі прав та функцій на рівень регіонів? Тому що суттєве вдосконалення адміністративних послуг, яке, я сподіваюся, цього року відбудеться, передбачає, що ці послуги будуть надаватися в регіонах насамперед», - сказав глава держави, звертаючись до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

В.ЯНУКОВИЧ водночас додав, що в даному питанні важливо вчасно підготувати відповідні зміни до законодавства. «Вага буде перекладатися з центра в регіони… Тут підхід має бути не хірургічний, а плановий, цільовий. І ми повинні вирішити це питання не формально, а по суті», - наголосив він.