Головне на 11 січня

Енергетика

Підписання документів щодо створення українсько-азербайджанської компанії з поставок скрапленого газу з Азербайджану до України планується в рамках Давоського всесвітнього економічного форуму, який пройде наприкінці січня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 11 січня, повідомив журналістів глава Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислав КАСЬКІВ.

Він відзначив, що документи планується підписати між азербайджанською компанією SOCAR і Держагентством з інвестицій і управління нацпроектами.

«Очікується підписання документів зі створення спільної компанії з поставок газу», - сказав В.КАСЬКІВ.

При цьому він повідомив, що вартість проекту з будівництва LNG-терміналу знижена з 1,5 млрд. дол. до 1 млрд. дол., і що в перспективі потужність терміналу може бути збільшена.

В.КАСЬКІВ також додав, що всі технічні і економічні параметри будівництва терміналу будуть озвучені через три-чотири тижні після завершення роботи іспанської компанії Socoin, яка розробляє ТЕО проекту.

Росія в цивілізованому порядку вирішуватиме питання з недобором Україною обсягів газу у 2012 році.

Як повідомляє РІА «Новини», про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з Д.Медведєвим повідомив, що Україна в односторонньому порядку заявила про зниження обсягів закупівлі російського газу з 52 до 27 мільярдів кубометрів. Раніше О.Міллер говорив, що "Нафтогаз України" зобов`язаний оплачувати "Газпрому" поставки з розрахунку не менш ніж 33 мільярди кубометрів газу на рік протягом усього терміну дії контракту.

"Ми діятимемо в цивілізованому порядку", - сказав Д.Медведєв.

Президент РФ уточнив у глави "Газпрому", якими будуть дії.

"Ми діятимемо в цивілізованому порядку відповідно до умов чинних контрактів", - наголосив О.Міллер.

Своєю чергою, Д.Медведєв заявив, що в будь-якому разі у Росії є надійна контрактна основа "для того, щоб працювати і далі з українськими партнерами, одночасно продовжуючи дискусії щодо майбутнього газової співпраці".

Раніше в ході зустрічі з Президентом РФ О.Міллер висловив стурбованість односторонніми заявами України про зниження закупівлі газу цього року.

На сьогоднішній день вартість української газотранспортної системи ще не визначено.

Про це в коментарі УНІАН заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

При цьому він повідомив, що на сьогодні ще не оголошено тендер із вибору оцінювача ГТС, який і повинен буде визначити вартість об`єкта.

«Оцінити вартість ГТС може міжнародний оцінювач. Ми ще тендер не оголошували, тому що у нас ще готується проект документів з реформування «Нафтогазу». В контексті реформування «Нафтогазу» і буде проведено оцінку ГТС», - сказав Ю.Бойко.

При цьому він не зміг прокоментувати, наскільки справедливою є оцінка газотранспортної системи України в обсязі 20 млрд. дол.

«Я не можу вам відповісти на це питання. Відповідь може бути лише після оцінки, яку дасть міжнародний оцінювач», - сказав Ю.Бойко.

ВАТ «Газпром» має намір перенести початок будівництва газопроводу «Південний потік» з початку 2013 року на кінець 2012 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

«У «Газпромі» відповідно до рішення державного керівництва прийнято вже в кінці минулого року відповідні документи щодо активізації робіт за проектом «Південний потік» і щодо зміщення початку будівництва цього проекту з 2013 року на кінець 2012 року», - сказав О.Міллер.

Він відзначив, що після того, як турецька сторона дала дозвіл на будівництво «Південного потоку» у своїй винятковій економічній зоні, фактично знято всі питання, які стояли перед «Газпромом» стосовно початку будівництва цього газопроводу.

10 січня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» близько 1,004 млрд. дол. США за імпортований у грудні 2011 року природний газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що ціна природного газу для компанії в четвертому кварталі 2011 року становила близько 400 доларів США. Згідно з умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеного між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за 1 тис. куб. м.

Фінанси

Дефіцит державного бюджету України за підсумками 2011 року очікується на рівні 1,7% ВВП, а державний борг - 27,4% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

«В Україні, наприклад, дефіцит державного бюджету становитиме за минулий рік приблизно 1,7% ВВП. Ми вперше за останні чотири роки зламали негативну тенденцію зростання державного боргу. На кінець року рівень боргу, за оцінкою, становив 27,4% ВВП, а 2010 рік ми закінчили з показником близько 30%», - сказав М.АЗАРОВ.

У грудні 2011 року проти грудня 2010 року в усіх областях України зафіксовано інфляцію.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, лідерами зростання споживчих цін за підсумками грудня 2011 р. (проти листопада 2011 року) стали Хмельницька обл., м. Севастополь - 0,4%, АР Крим, Донецька і Київська області - 0,3%. У Волинській і Чернігівській областях зафіксовано зниження цін на 0,1%, у Житомирській області - на 0,5%.

У 2011 році (грудень 2011 року проти грудня 2010 року) в усіх областях України зафіксовано інфляцію, при цьому споживчі ціни найбільше зросли у Києві - на 6,1% і Севастополі – на 6,7%, АР Крим - 6%, Луганській обл. - 5,6%, Одеській обл. - 5,4%. Найменше ціни зросли у Чернівецькій області - 2,4%.

Лідерами зростання цін на продукти харчування і безалкогольні напої в грудні стали: м. Севастополь – 0,7%, Хмельницька обл. - 0,6%, Херсонська і Київська області — 0,5%. У восьми областях зафіксовано зниження цін в середньому на 0,2%.

Лідерами зростання цін на продукти харчування і безалкогольні напої в 2011 році (грудень 2011 року до грудня 2010 року) стали АР Крим - 3,2%, Донецька обл. - 3%, Одеська обл. - 2,5%, м. Київ - 3,%, м. Севастополь - 7,3%. У Кіровоградській і Харківській областях ціни не змінилися, в Закарпатській і Чернівецькій знизилися на 0,2% і 1,1%, відповідно.

Алкогольні напої і тютюнові вироби у грудні проти листопада найбільше подорожчали в Харківській обл. - 1,5%, Київській обл. - 1,1%, Івано-франківській, Одеській областях - 0,9%. У Житомирській області ціни знизилися на 0,2%, у Рівненській і Закарпатській областях — на 0,1%.

Лідерами зростання цін на алкогольні напої і тютюнові вироби в 2011 році (грудень 2011 року до грудня 2010 року) стали Львівська обл. - 13,8%, Київська обл. - 10,9%, Волинська обл. - 10,8%.

Ціни на одяг і взуття в грудні найбільше зросли у Закарпатській - на 0,6%, Харківській - 0,4%, Дніпропетровській - 0,3% областях. У 7 областях, а також м. Києві і м. Севастополі зафіксовано зниження цін у середньому на 0,2%.

У грудні 2011 року проти грудня 2010 року практично в усіх областях України (окрім Рівненської, Сумської, Тернопільської областей, м. Києва і м. Севастополя, де відбулося зниження цін) зафіксовано зростання цін на одяг і взуття. Найбільше зростання цін зафіксовано в Дніпропетровській обл. - 3,9%, Луганській обл. - 3,8%, Херсонській обл. - 3,7%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у грудні до листопада найбільше подорожчали в Запорізькій обл. - 0,8%. У 10 областях, м. Києві і м. Севастополі ціни не змінилися, ще у 6 областях знизилися у середньому на 0,2%.

Лідерами зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у 2011 році (грудень 2011 року до грудня 2010 року) стали м. Київ - 26%, АР Крим - 15,5%, Луганська - 14,9%, Донецька - 12,5% області. Найменше ціни зросли в Івано-франківській обл. - на 1,8%.

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла у грудні 2011 р. до листопада найбільше зросли у Харківській обл. - 0,5%. У 9 областях ціни не змінилися, у 6 знизилися у середньому на 0,3%.

Лідерами зростання цін на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла у 2011 році (грудень 2011 року до грудня 2010 року) стали Дніпропетровська - 5,7%, Полтавська і Луганська - 4,5% області.

Лідерами зростання цін на послуги охорони здоров`я у грудні стали Дніпропетровська і Миколаївська області - 0,7%. У 4 областях ціни не змінилися, у 6 знизилися у середньому на 0,2%.

Лідерами зростання цін на послуги охорони здоров`я в 2011 році (грудень 2011 року до грудня 2010 року) стали Івано-франківська обл. - 9,8%, Дніпропетровська обл. - 9,3%, Миколаївська обл. - 9,2%.

У грудні до листопада ціни на послуги транспорту не змінилися. У Вінницькій, Луганській і Полтавській областях зафіксовано зниження цін. Найбільше ціни зросли у Житомирській області - 0,8%.

Лідерами зростання цін на послуги транспорту в 2011 році (грудень 2011 року до грудня 2010 року) стали Дніпропетровська - 28,2%, Полтавська - 25,9%, Львівська - 25,1%. Найменше ціни зросли у Донецькій області — 15,2%.

Ціни на послуги зв`язку в грудні проти листопада знизилися у 11 областях і м. Севастополі у середньому на 0,1%. У 14 областях ціни не змінилися.

За підсумками 2011 року в усіх областях України зафіксовано зростання цін на послуги зв`язку. При цьому найбільше ціни зросли у Вінницькій - 6,3%, Запорізькій - 4,5%, Полтавській - 4,1% областях.

Ціни у сфері відпочинку і культури в грудні проти листопада найбільше зросли у Сумській області – 0,6%. У 6 областях ціни не змінилися, у 8 областях і м. Києві знизилися у середньому на 0,3%.

Лідерами зростання цін у сфері відпочинку і культури в 2011 році (грудень 2011 року до грудня 2010 року) стали Луганська - 7,6%, Тернопільська - 5,4%, Одеська - 4,6% області.

Вартість освіти у грудні до листопада у більшості областей залишилася без змін (у 15 областях і м. Києві). У Волинській, Луганській, Чернігівській областях і м. Севастополі ціни знизилися у середньому на 0,3%.

Лідерами зростання вартості освіти у 2011 році (грудень 2011 року до грудня 2010 року) стали Хмельницька - 9,6%, Київська - 9,2%, Дніпропетровська - 8,9% області. Зниження цін зафіксовано в Сумській області - на 2,7%.

Вартість послуг ресторанів і готелів у грудні до листопада найбільше зросла у Харківській області - на 0,6%. У 8 областях ціни не змінилися, у Київській і Чернігівській областях знизилися на 0,2% і 0,1%, відповідно.

Лідерами зростання цін на послуги ресторанів і готелів у 2011 році (грудень 2011 року до грудня 2010 року) стали Сумська - 10,6%, Луганська - 9,7%, Хмельницька - 9,3% області.

Соціальна політика

У 2012 році розмір усіх соціальних виплат зросте.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час брифінгу віце-прем’єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

Зокрема він повідомив, що впродовж 2012 року розмір посадового окладу єдиної тарифної сітки буде збільшено 6 разів. Зокрема з 1 січня встановлено оклад на рівні 773 грн., з 1 квітня він підвищиться до 794 грн., з 1 липня – до 802 грн., з 1 вересня – 807 грн., з 1 жовтня – 823 грн., з 1 грудня – 839 грн. Загалом впродовж 2012 року оклад зросте на 25,5%.

Крім того, С.ТІГІПКО повідомив, що прожитковий мінімум для працездатних осіб впродовж 2012 року зросте на 12,9% до 1134 грн., для осіб, які втратили працездатність – на 10,5% до 884 грн. Крім того, для дітей віком до 6 років розмір прожиткового мінімуму у 2012 році зросте на 10,5% до 961 грн., а для дітей віком від 6 до 18 років – на 14,9%, до 1197 грн.

С.ТІГІПКО наголосив, що в разі можливості уряд буде вносити зміни до бюджету щодо ще більшого підвищення соціальних виплат. Зокрема, С.ТІГІПКО наголосив, що це може бути зроблено в разі досягнення домовленості про зменшення ціни на російський газ для України.

Розмір допомоги при народженні дитини у поточному році збільшиться на 10,5%.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики.

За словами віце-прем`єр-міністра України - міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА, у державному бюджеті на 2012 рік передбачені витрати на виплату допомоги у розмірі 13,9 млрд. грн.

Він зазначив, що цього року на 10,5% підвищаться розміри допомоги при народженні: першої дитини - на 2 730 гривень (з 26 100 грн. до 28 830 грн.); другої дитини - на 5 460 гривень (з 52 200 грн. до 57 660 грн.), третьої і наступної дитини - на 10 920 грн. (з 104 400 грн. до 115 320 грн.).

За оперативними даними, до Пенсійного фонду України (ПФ) з усіх джерел фінансування в січні-грудні 2011 року надійшло 197 млрд. 635,1 млн. грн., що на 7,7%, або на 14 млрд. 069,1 млн. грн., більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Пенсійного фонду.

Згідно з повідомленням, власні надходження ПФ у 2011 році становили 139 млрд. 178,8 млн. грн., що на 16,6%, або на 9 млрд. 836,9 млн. грн. більше, ніж у 2010 році.

Витрати на виплату пенсій і грошової допомоги в 2011 році становили 210 млрд. 805,5 млн. грн.

Станом на 1 січня 2012 року, середній розмір пенсійної виплати становить 1 246,34 грн., що на 94,41 грн. більше, ніж на 1 січня 2011 року.

На 1 січня 2012 року в Україні налічується 13 млн. 756,8 тис. пенсіонерів усіх категорій.

Приватизація

Фонд державного майна України (ФДМУ) визнав DTEK Holdings Limited, що є керуючою компанією енергохолдингу ДТЕК, переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 40,061% держпакету акцій ПАТ "Донецькобленерго".

Як передає кореспондент УНІАН, під час аукціонних торгів, , що відбулися сьогодні, 11 січня, між двома учасниками конкурсу з продажу держпакету "Донецькобленерго" - DTEK Holdings Limited і ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" - було проведено 4--крокове підвищення ціни з розміром одного кроку в 4 млн. 500 тис. грн., внаслідок чого DTEK Holdings Ltd запропонувала за 40,061% "Донецькобленерго" найвищу ціну в 467 млн. 600 тис. грн.

До цього ФДМУ були розкриті цінові пропозиції учасників конкурсу, відповідно до яких DTEK Holdings Ltd запропонувала за 40,061% "Донецькобленерго" 449 млн. 600 тис. грн., другий учасник конкурсу ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" запропонувало за пакет, що приватизується, 449 млн. 500 тис. грн.

Початкова вартість державного пакету акцій ПАТ "Донецькобленерго" складала 449 млн. 500 тис. грн.

Єдиний учасник конкурсу з продажу 25% держпакету акцій «Дніпроенерго» - DTEK Holdings Ltd запропонував за держпакет акцій, виставлених на приватизацію, 1 млрд. 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше за початкову ціну, передає кореспондент УНІАН.

Початкова ціна держпакету акцій "Дніпроенерго" становила 1 млрд. 174 млн. грн.

Як відзначив представник Фонду державного майна України в ході торгів, оскільки в торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства ухвалив рішення провести незалежну оцінку держпакету акцій, після чого запропонувати компанії-учасникові придбати даний пакет за ціною оцінки.

Енергохолдинг ДТЕК («Донбаська паливно-енергетична компанія») переказав до державного бюджету всю суму в розмірі 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн. за придбаний 45,103% державний пакет ПАТ "Західенерго".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Нагадаємо, договір купівлі-продажу пакету акцій ПАТ "Західенерго" між Фондом держмайна і компанією ДТЕК Holdings Ltd було підписано вчора, 10 січня.

Житлово-комунальні тарифи

Верховна Рада України не підтримала у першому читанні законопроект «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало лише 52 із 329 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачалося встановити мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення без визначення терміну його дії.

Також планувалося встановити, що припинення дії мораторію можливе за одночасного виконання наступних умов: підвищення реальних доходів населення не менш як на 30% відносно рівня, що склався на 1 квітня 2001 року; повна ліквідація заборгованості по виплаті зарплат, пенсій, стипендій, інших грошових виплат населенню; встановлення нового порядку розрахунку цін (обчислення тарифів) на житлово-комунальні послуги, за якого споживачі оплачують лише спожиті ними об’єми житлово-комунальних послуг, та його оприлюднення.

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