Анонс на 12 січня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Протестувати проти «інноваційних» методів Митниці в столицю можуть приїхати тисячі «фур» міжнародних автоперевізників». 17 січня 2012 р. набуває чинності Закон України від 15.11.2011р. № 4025, яким передбачено суттєві зміни ст.352 чинного Митного кодексу України. Для міжнародних автоперевізників це принципове питання, адже в редакції цього документа не закріплені їхні права як повноправних учасників процесу міжнародної торгівлі. Така невідповідність робить перевізника заручником ситуації, коли у митних органів виникають претензії до вантажу, а страждає при цьому той, хто перевозить товар. При цьому за протоколом митника суд повинен одночасно конфіскувати транспортні засоби, вантаж і призначити сплату штрафу в розмірі 100% вартості перевезеного товару! Якщо негайно не врегулювати це питання, міжнародні автоперевізники не виключають можливості проведення акцій протесту (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Прес-конференція на тему: «Земля на продаж: перспективи ринку землі в Україні». Учасники: ген.директор Українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа; експерт у галузі земельних відносин та розвитку сільських територій, радник Аграрного союзу України Олександр Ковалів.

* Прес-конференція на тему: «Наслідки введення мораторію на розміщення зовнішньої реклами в Києві напередодні «Євро-2012». Учасники: виконавчий директор Асоціації зовнішньої реклами України Артем Біденко та політтехнолог, віце-президент Української PR-ліги Олег Медвєдєв.

* Прес-конференція на тему: "Якою буде погода в Україні взимку?". Учасники: Вазіра Мартазинова, заст.відділом кліматичних досліджень та довгострокового прогнозу погоди Українського гідрометеорологічного інституту; Микола Кульбіда, начальник Українського гідрометеорологічного центру; Тетяна Адаменко, начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру.

* Прес-конференція на тему: "Кому потрібна українська ГТС?". Організатор - ГолосUA. У роботі візьмуть участь народні депутати: від фракції Компартії України - Алла Александровська, від фракції "БЮТ-Батьківщина" Олександр Гудима, від фракції Партії регіонів - Анатолій Кінах.

* Прес-конференція на тему: "Нові державно-будівельні норми: забудова міст буде продовжуватися без відома громадян". Учасники: Володимир Щербаченко, голова Східноукраїнського центру громадських ініціатив; Олександра Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод. Захід проводиться в рамках проекту «Через доступ до генеральних планів до містобудування без корупції», який реалізує Східноукраїнський центр громадських ініціатив за фінансової підтримки програми «Верховенство права» МФ «Відродження».

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