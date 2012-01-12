Курс НБУ на 12.01.12

Офіційний курс НБУ на 12.01.12100 USD - 798.9800 (11 січня - 798.9800)100 EUR - 1016.1428 (11 січня - 1023.3336)10 RUR - 2.5213 (11 січня - 2.5068)Облікові курси банківських металів на 12.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-131112.62 (11 січня-129994.05)961 XAG 10 Срібло-2381.76 (11 січня-2372.17)962XPT10Платина-118648.53(11 січня-116571.18)964XPD10Паладій-51214.62 (11 січня-50575.43)

Офіційний курс НБУ на 12.01.12 100 USD - 798.9800 (11 січня - 798.9800) 100 EUR - 1016.1428 (11 січня - 1023.3336) 10 RUR - 2.5213 (11 січня - 2.5068) Облікові курси банківських металів на 12.01.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-131112.62 (11 січня-129994.05) 961 XAG 10 Срібло-2381.76 (11 січня-2372.17) 962XPT10Платина-118648.53(11 січня-116571.18) 964XPD10Паладій-51214.62 (11 січня-50575.43)

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