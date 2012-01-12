ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Янукович готовий "списати" Азарова» пише: Президент Віктор Янукович висловив невдоволення темпами реформ у країні і зажадав з цього приводу пояснень від прем`єр-міністра. Останньому найбільше дісталося від глави держави...

http://delo.ua/ukraine/itogi-dnja-janukovich-gotov-spisat-azarova-171642/

* * *

Також «Діло» в публікації «Половину метпідприємств "ІСД" купила компанія Романа Абрамовича - джерело» пише: Об`єднання металургійних підприємств "Металургпром" заявляє про спільне володіння корпорацією "Індустріальний союз Донбасу" і Evraz Group металургійними підприємствами в Україні...

http://delo.ua/business/polovinu-metpredprijatij-isd-kupila-kompanija-romana-abramovicha-171631/

* * *

«Діло» в публікації «В Україні контроль якості продуктів вищий, ніж у Європі, у п`ять разів» пише: чи можлива гармонізація вітчизняного законодавства з європейським, і що необхідно для прозорості роботи єдиного органу, коментує експерт з питань якості та безпеки продукції АПК Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу"...

http://delo.ua/ukraine/v-ukraine-kontrol-kachestva-produktov-vyshe-chem-v-evrope-v-pjat-171638/

* * *

Газета «Сьогодні» у публікації «Київські чиновники забезпечили себе охороною за 5,5 мільйонів і телефонами за 2 млн.» пише: торік влада знизила витрати на свій автопарк, але оформила собі екскурсії за рахунок бюджету...

http://www.segodnya.ua/news/14327650.html

* * *

Також «Сьогодні» у публікації «Парковки в Києві стали безкоштовними» пише: якщо паркомата немає - можна не платити...

http://www.segodnya.ua/news/14327652.html

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Які глобальні ризики найближчого десятиліття» пише: Всесвітній економічний форум вважає, що головні ризики десятиліття пов`язані з трьома глобальними явищами: розчаруванням людей і протестом, який живиться цим; хиткістю раніше надійних правил; зростаючим впливом віртуального світу...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1472898/internet_opasen

* * *

Також «Ведомости» у публікації «Ціни на авіаперевезення злетіли» пишуть: передноворічний відпускний ажіотаж дозволив «Аерофлоту» підняти ціни на міжнародних напрямках більш ніж на 60%, а всередині країни - на 80%...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1472897/vozdushnye_kanikuly

* * *

Видання «Известия» в публікації «Рахункова палата недорахувалася 700 млрд.» пише: за минулий рік у Росії виявлено порушень в сфері витрачання бюджетних коштів більше, ніж за все останнє десятиліття - на 718,5 млрд. рублів. Для прикладу: у 2008 році Рахункова палата виявила порушень лише на 97 млрд., у 2009-му - вже на 238, а в 2010-му - на 484 млрд. рублів...

http://izvestia.ru/news/511590

(УНІАН)