Янукович розглядає можливість участі у форумі в Давосі - Льовочкін

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розглядає можливість своєї участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Він повідомив, що також на адресу Президента надійшли запрошення щодо участі у лютому у Мюнхенській конференції з безпеки, у квітні - у Сеульській конференції з нерозповсюдження ядерних матеріалів, а також у травні - у Чиказькому саміті НАТО.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, усі запрошення опрацьовуються, і участь В.ЯНУКОВИЧА у цих заходах залежатиме від ситуації всередині країни, оскільки пріоритетом на цей рік для Президента є проведення нових реформ та імплементація вже розпочатих.