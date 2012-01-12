Янукович направив до парламенту проект Кримінально-процесуального кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ направив до Верховної Ради проект Кримінально-процесуального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив радник Президента Андрій ПОРТНОВ.

Він нагадав, що підговка такого проекту була міжнародним зобов`язанням України, яке вона взяла ще в 1995 році.

За словами радника Президента, проект нового КПК пройшов дві міжнародні експертизи. Він додав, що В.Янукович направив цей проект до парламенту як першочерговий.

Проект містить ряд новацій, які, на думку Адміністрації Президента, повинні поліпшити кримінальний процес в Україні. Серед них А.Портнов назвав введення нового для України запобіжного заходу - «домашній арешт».

Також, за словами А.Портнова, відповідно до проекту, термін утримання під вартою під час слідства буде обмежений до 6 місяців для людей, яких звинувачують у нетяжких злочинах, і до 12 місяців – для звинувачених у тяжких злочинах.

Як сказав радник Президента, проект передбачає необхідність внесення змін у законодавчі норми, згідно з якими в залах суду повинні бути демонтовані металеві клітки для підсудних і замінені на огорожу зі скла або органічного скла, що відповідатиме міжнародним стандартам.

Як додав А.Портнов, в Адміністрації Президента розраховують, що проект Верховна Рада прийме в першому читанні на початку лютого, в другому читанні – в кінці лютого, а на початку березня документ надійде на підпис Президентові.

А.Портнов також додав, що кодекс повинен набути чинності через шість місяців після його ухвалення.