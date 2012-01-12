Анонс на 13 січня

* Юрій Бойко - Година уряду в Раді. Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться відкрите засідання Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Питання: Про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення Південної залізниці; Про встановлення тарифів на теплову енергію для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів КП «Трускавецтепло» та ін. Учасники: Валерій Саратов, голова Комісії; члени Комісії: Дмитро Григор`єв, Сергій Дунайло, Валерій Кальченко, Юрій Хіврич.

* Відбудеться брифінг представника Президента України у Верховній Раді Україні, народного депутата України Юрія Мірошниченка на тему: «Законодавче забезпечення реформ Президента України у 2011 році».

* Прес-конференція на тему: «Незаконний продаж пролісків: як врятувати первоцвіти?». Учасники: начальник відділу екологічного контролю природно-заповідного фонду рослинного і тваринного світу Державної екологічної інспекції України Сергій Комарчук і еколог Національного екологічного центру Олександр Соколенко.

* У Києві відбудеться акція, організована мешканцями будинку за адресою Пирогова, 2 (Б. Хмельницького) проти будівництва, яке відбувається у дворі їхнього будинку і загрожує музею медицини, що знаходиться поруч.

* Прес-конференція Голови Верховної Ради України В.Литвина за підсумками дев`ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

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