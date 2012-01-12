Курс НБУ на 13.01.12

Офіційний курс НБУ на 13.01.12100 USD США - 798.9800 (на 12 січня - 798.9800)100 EUR - 1017.5809 (на 12 січня - 1016.1428)10 RUR - 2.5220 (на 12 січня - 2.5213)Облікові курси банківських металів на 13.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-132031.45 (на 12 січня-131112.62)961XAG10Срібло-2443.28 (на 12 січня-2381.76)962XPT10Платина-119847.00 (на 12 січня-118648.53)964XPD10Паладій-51214.62 (на 12 січня-51214.62)

Офіційний курс НБУ на 13.01.12 100 USD США - 798.9800 (на 12 січня - 798.9800) 100 EUR - 1017.5809 (на 12 січня - 1016.1428) 10 RUR - 2.5220 (на 12 січня - 2.5213) Облікові курси банківських металів на 13.01.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 132031.45 (на 12 січня - 131112.62) 961 XAG 10 Срібло - 2443.28 (на 12 січня - 2381.76) 962 XPT 10 Платина - 119847.00 (на 12 січня - 118648.53) 964 XPD 10 Паладій - 51214.62 (на 12 січня - 51214.62)

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