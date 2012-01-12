Головне на 12 січня

Фінанси

Кабмін встановив посадові оклади для «бюджетників» на 2012 рік

Кабінет Міністрів встановив посадові оклади працівників бюджетної сфери на поточний рік.

Згідно з урядовою постановою №10 від 11 січня 2012 року, текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну, на поточний рік встановлено наступні посадові оклади (тарифні ставки):

для 1-го тарифного розряду: з 1 січня — 1,073 тис. грн., з 1 квітня — 1,094 тис. грн., з 1 липня — 1,102 тис. грн., з 1 жовтня — 1,118 тис. грн., з 1 грудня — 1,134 тис. грн.;

для 2-го тарифного розряду: з 1 січня - 1,078 тис. грн., з 1 квітня — 1,099 тис. грн., з 1 липня — 1,107 тис. грн., з 1 жовтня — 1,123 тис. грн. і з 1 грудня — 1,139 тис. грн.;

для 3-го тарифного розряду: з 1 січня — 1,088 тис. грн., з 1 квітня — 1,109 тис. грн., з 1 липня — 1,117 тис. грн., з 1 жовтня — 1,133 тис. грн. і з 1 грудня — 1,149 тис. грн.;

для 4-го тарифного розряду: з 1 січня — 1,098 тис. грн., з 1 квітня — 1,119 тис. грн., з 1 липня — 1,127 тис. грн., з 1 жовтня — 1,143 тис. грн. і з 1 грудня — 1,159 тис. грн.;

для 5-го тарифного розряду: з 1 січня — 1,108 тис. грн., з 1 квітня — 1,129 тис. грн., з 1 липня — 1,137 тис. грн., з 1 жовтня — 1,153 тис. грн. і з 1 грудня — 1,169 тис. грн.

Також Кабмін доручив Міністерству соціальної політики до 1 травня 2012 року провести консультації й до 1 серпня завершити переговори з профспілками бюджетної сфери щодо встановлення на 2013 рік розмірів посадових окладів працівників першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки.

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Внутрішні війська погано оснащені й обтяжливі для держбюджету - Рахункова палата

Внутрішні війська МВС України мають погане технічне оснащення й обтяжливі для держбюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Рахункової палати, проведений нею аудит ефективності використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності внутрішніх військ МВС України, виявив, що, незважаючи на надані внутрішнім військам у 2010 і 2011 роках фінансові ресурси в сумі 2,2 млрд. грн., так і не було створено достатньо мобільного, оптимального за чисельністю військового формування.

Під час проведення аудиту було встановлено, що виділених із державного бюджету коштів вистачає лише на оплату праці, комунальних послуг, харчування особового складу і частково – на забезпечення виконання внутрішніми військами службово-бойових завдань.

“Фактично, існуюча на сьогодні система внутрішніх військ МВС України залишається нереформованою, громіздкою й обтяжливою для державного бюджету, а низький рівень їх технічної оснащеності і забезпеченості значно ускладнює виконання покладених на них завдань”, – вважають у Рахунковій палаті.

Аудитори зазначили, що у внутрішніх військах не вдалося запровадити нову організаційну структуру, здійснити перехід на систему комплектування військовослужбовцями за контрактом, переоснастити підрозділи сучасними зразками озброєння і технікою, укомплектувати їх матеріально-технічними засобами, забезпечити особовий склад засобами індивідуального бронезахисту й активної оборони тощо.

У Рахунковій палаті також стверджують, що ситуація із забезпеченням внутрішніх військ речовим майном критична. Особовий склад не має належного обмундирування. Потребує вирішення питання оснащення підрозділів з охорони громадського порядку сучасними патрульними машинами, а підрозділів з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних - спеціальними автомобілями для перевезення осіб, узятих під варту.

Також існує нагальна потреба в оновленні засобів зв’язку, зокрема, придбанні радіостанцій портативного (переносного) і автомобільного типу.

Рахункова палата також зазначає, неналежне забезпечення внутрішніх військ фінансовими і матеріальними ресурсами спонукало командирів військових частин шукати джерела наповнення бюджетів військових підрозділів: особовий склад залучався до надання платних послуг стороннім організаціям, комерційним структурам і приватним підприємцям. Проте, ця система не дала очікуваних результатів.

Колегія Рахункової палати констатувала, що питання реформування внутрішніх військ потребує невідкладного вирішення.

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Янукович пропонує відтермінувати набуття чинності нового Митного кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Митний кодекс, ухвалений парламентом 3 листопада 2011 року, і вніс свої пропозиції щодо його доопрацювання. Зокрема, він пропонує перенести на рік набуття чинності Митного кодексу, тобто на 1 січня 2013 року.

Відповідні пропозиції Президента обнародувані на офіційному парламентському порталі.

«Вважаю за необхідне відстрочити набуття чинності кодексу до 2013 року», - говориться в пропозиціях В.ЯНУКОВИЧА.

На його думку, проект Митного кодексу не може бути підписаний у зв`язку з тим, що він порушує конституційні гарантії права на підприємницьку діяльність, створює ризики ухилення від оподаткування, порушення прав громадян, а також не відповідає взятим Україною міжнародним зобов`язанням.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 листопада 2011 року ухвалила в цілому Закон України “Про внесення змін до Митного кодексу України та інші законодавчі акти України”.

Закон спрямований на приведення Митного кодексу України у відповідність до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур, Конвенції про тимчасове ввезення тощо.

Законом передбачено право декларанта на здійснення митного оформлення товарів в будь-якому митному органі; проведення митного оформлення впродовж 4 годин з моменту надання митної декларації та документів; персональна відповідальність посадовця митниці за неправомірні затримки митного оформлення; використання однієї декларації (попередня декларація) для здійснення різних митних формальностей, наприклад, контролю за доставкою в митний орган призначення, розміщення на складі тимчасового зберігання або початку митного оформлення для вільного обігу.

Безпосередньо нормами Митного кодексу встановлено перелік особистих речей, які при переміщенні громадянами через митний кордон України не підлягають декларуванню і звільняються від оподаткування, лібералізуються норми з вивезення товарів. Згідно із кодексом, письмовому декларуванню з наданням митної декларації підлягають товари, сумарна вартість яких перевищує 10 тис. євро. Підвищено вартісну межу ввезення товарів без сплати податків: товари, сумарна вартість яких не перевищує 2 тис. євро і які переміщаються в ручній поклажі або в супроводжуваному багажі один раз на 10 днів, звільняються від оподаткування, визначена загальна ставка мита у розмірі 10%, яке налічується на обсяги товарів, що перевищують норми безмитного ввезення. У разі ввезення товарів на суму більш як 10 тис. євро застосовуються повні ставки мита, передбачені Митним тарифом України.

Новелою проекту є визначення правила, за яким шкода, завдана підприємству неправомірними діями посадовців митного органу під час проведення перевірки, відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету.

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ВР ухвалила закон про держпідтримку малого та середнього підприємництва

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 272 народні депутати з 398 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон встановлює єдині підходи до регулювання відносин, що виникають між підприємцями та органами влади у сфері розвитку та державної підтримки малого і середнього підприємництва, визначає поняття суб`єктів малого і середнього підприємництва, інфраструктури його підтримки, види і форми такої підтримки.

Основними напрямами державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва закон визначає удосконалення порядку ведення податкового і статистичного обліку та звітності суб’єктів господарської діяльності; запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності для суб`єктів малого підприємництва, що відповідають критеріям, встановленим у податковому законодавстві; забезпечення державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва, що працюють у сфері інвестиційної, інноваційної і науково-технічної діяльності, у тому числі залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм; забезпечення захисту прав і законних інтересів суб’єктів малого і середнього підприємництва під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності тощо.

Встановлено, що підтримка суб`єктів малого і середнього підприємництва і об`єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, включає фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку таких суб`єктів і організацій, підтримку в області підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації їх працівників, підтримку у сфері інновацій, науки і промислового виробництва, підтримку суб`єктів малого і середнього підприємництва, що здійснюють експортну діяльність.

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В економіку Києва 2011 року надійшло 2,9 млрд. доларів іноземних інвестицій

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку Києва у 2011 році становив 2,9 млрд. доларів, тобто у 1,6 раза більше за весь бюджет столиці, або ж шоста частина загальноукраїнського показника.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, за словами заступника голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКА, це найкращий результат за підсумками року серед усіх міст України.

Він зазначив, що економічне зростання як в Україні, так і в столиці, що спостерігається після глобальної фінансово-економічної кризи, поступово набуває рис стійкого відновлення, компенсуючи втрачений у 2008-2009 роках потенціал.

«Нестабільність економічної та політичної ситуації в країні, звичайно, впливає на рівень довіри до неї іноземних інвесторів. Це відображається на обсягах залучення прямих іноземних інвестицій в економіку. Їхній приріст у 2009 році дещо сповільнився, однак минулого року нам вдалося його повернутися до докризових показників. За попередніми оцінками, у 2012 році ми отримаємо близько 4 млрд. доларів”, - заявив Р.КРАМАРЕНКО.

Водночас, за словами голови КМДА Олександра ПОПОВА, це ще не той результат, який мав би задовольнити столицю України. Адже інвестиційний потенціал міста не розкритий навіть на половину. Тоді як іноземні інвестиції можуть не лише пожвавити київську економіку, але й вирішити чимало соціальних питань міста, як то розвиток транспортної галузі, зокрема, будівництво метрополітену, дорожньо-транспортних вузлів, спорудження медичних та освітніх закладів, створення нових робочих місць.

«Київ швидко відновлюється після кризи. Досі це відбувалося, здебільшого, завдяки розвитку внутрішнього ринку, активізації будівельної та інвестиційної діяльності. Однак з прийняттям Стратегії розвитку Києва до 2025 року ми маємо всі підстави очікувати стрімкого пожвавлення інвестиційного ринку. Нині інвестор, коли приходить у столицю, чітко знає чого очікувати і на що можна розраховувати, він може це прочитати в нашій Стратегії. А вона доступна усім і абсолютно прозора. Завдання ж міської влади – завоювати репутацію надійного, відповідального партнера бізнесу і вірного слуги громади», – зазначив О.ПОПОВ.

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ПЕК

Газпром: Україна не порушувала питання про зміну обсягу поставок газу на 2012 рік

ВАТ «Газпром» заявляє, що Україна не ставила питання про зміну контрактного обсягу поставок газу на 2012 рік.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

За словами офіційного представника ВАТ «Газпром» Сергія КУПРІЯНОВА, «жодних документів про зміну обсягів поставок російського газу до України не підписувалося. При цьому особливо хотілося б наголосити, що питання про зменшення обсягів на численних переговорах про зниження з 2012 року ціни на російський газ українською стороною не порушувалося взагалі».

У повідомленні зазначається, що контракт купівлі-продажу газу в 2009-2019 роках, підписаний «Газпромом» і «Нафтогазом України», можливості зміни обсягів закупівлі газу в односторонньому порядку не передбачає.

«Відповідно до п. 2.2.3. контракту, «річна контрактна кількість (РКК)... може бути змінена за угодою сторін не пізніше, ніж за шість місяців до початку відповідного року постачання. Угода сторін з питання зміни РКК має бути укладена у письмовій формі...», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2011 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна має намір знизити закупівлю російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів.

11 січня 2012 року голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявив, що українська сторона повинна була домовитися з Російською Федерацією про зниження обсягів закупівлі газу за півроку до настання контрактного періоду.

Після чого «Нафтогаз України» заявив, що завчасно попередив ВАТ «Газпром» про скорочення обсягів закупівлі газу в 2012 році. За даними компанії, діючим контрактом купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 рр. від 19 січня 2009 між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» передбачена можливість зміни щорічного обсягу поставок газу.

Відповідно до положень контракту і у визначені ним терміни, НАК «Нафтогаз України» направив на адресу ВАТ «Газпром» близько десяти листів із проханням узгодити поставки природного газу до України в 2012 році в обсягу 27 млрд. кубометрів, які компанія зобов`язується відібрати і сплатити згідно з діючим контрактом.

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«Нафтогаз» заявляє, що ще в травні повідомив «Газпром» про зменшення обсягів закупівлі газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявляє, що ще у травні 2011 року повідомила «Газпром» про зменшення обсягів закупівлі газу в 2012 році.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

"Нафтогаз" заявляє, що направила ВАТ «Газпром» лист від 20.05.11 № 24-3171/1-11 з пропозицією узгодити поставку природного газу до України в 2012 році в об`ємі 33,75 млрд. куб. м.

У компанії відзначають, що, згідно з положеннями контракту від 19.01.09 між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про купівлю-продаж природного газу у 2009-2019 роках, вказаний об`єм поставки може бути зменшено на 20%. Таким чином, річний об`єм природного газу, який компанія має відібрати і сплатити за контрактом у 2012 році, становитиме 33,75 млрд. куб. м х 0,8 = 27 млрд. куб. м.

«Нафтогаз України» відзначає, що своєчасно (тобто за 6 місяців до початку року поставки природного газу) і у повній відповідності з умовами контракту повідомив ВАТ «Газпром» про зменшення об`ємів закупівлі природного газу в 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР заявив, що українська сторона повинна була домовитися з Російською Федерацією про зниження об`ємів закупівлі газу за півроку до настання контрактного періоду.

"Україна зробила заяву, не домовляючись з російською стороною. Такі домовленості мають бути досягнуті за півроку. Це одностороння заява, яка була зроблена українською стороною", – сказав О.МІЛЛЕР.

Раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна має намір зменшити закупівлю російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів.

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Росія може звернутися до Стокгольмського арбітражу у відповідь на скорочення Україною закупівель газу

Реакцією Росії на скорочення Україною обcягів закупівлі газу може бути звернення до Стокгольмського арбітражу, що, у свою чергу, дасть можливість перевести газовий діалог між Києвом і Москвою з політичної в економічну площину.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив експерт з газових питань Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Він відзначив, що зараз НАК «Нафтогаз України», маючи намір скоротити об`єми закупівлі газу з мінімально необхідних 33 млрд. до 27 млрд. кубометрів підкреслює, що діє згідно з умовами контракту, і своєчасно поінформувала російський «Газпром» про скорочення.

«Безумовно, «Нафтогаз» дає зрозуміти, що діє згідно з контрактом і не збирається оплачувати непотрібний газ. У цьому разі «останнім доводом королів» для розв’язання суперечки, може стати Стокгольмський арбітраж. Причому звернутися до практики судового дозволу ситуації на цей раз змушений «Газпром», - відзначив В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Він переконаний, що Україну влаштовує такий варіант розвитку подій.

«Україну більш ніж влаштує такий розвиток подій, оскільки у Києва є незаперечний економічний аргумент: перевищення ціни на російський газ над середньоєвропейськими на 150-200 дол. протягом минулого року і категоричне небажання керівництва «Газпрому» переглядати положення кабального контракту.

До речі, цей аргумент буде підкріплено низкою позовних вимог європейських компаній до «Газпрому» в тому самому Арбітражі. Будь-який судовий розгляд дозволяє сторонам перейти від політичного шантажу до економічного діалогу. Саме це і може статися у разі розвитку ситуації в Стокгольмі», - заявив експерт.

При цьому В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ не прогнозує, що Росія у відповідь на скорочення об`ємів закупівлі газу може застосувати якісь жорсткі заходи щодо України.

«Росія може тільки пригадати вимоги політичного характеру у вигляді вступу України до Митного союзу і ЄЕП і погрожувати скороченням транзиту газу по території України. Такі вимоги навряд чи будуть аргументом на користь «Газпрому» для Високого Суду Швеції», - заявив В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Водночас він вважає, що найближчим часом не варто чекати нової «газової війни» між Україною і Росією.

«Схоже, що Україна просто отримала уроки з інформаційного протистояння 2009 року і вирішила медійно «простимулювати» керівництво «Газпрому» до конструктивнішого діалогу, не чекаючи чергової «газової війни».

Українсько-російське протистояння в інформаційній сфері, що розгорнулося в останні дні, свідчить про старт виборчих кампаній в обох країнах», - відзначив він.

Разом з цим, враховуючи, що напередодні президентських виборів в Росії, «незрозумілі» для російського, втім, як і для українського, електорату судові розгляди в Стокгольмі не принесуть таких бажаних електоральних дивідендів, можна чекати наростання інформаційного протистояння між Україною і Росією і не лише у газовій сфері.

Водночас, припускає В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, переговори між Україною і Росією будуть продовжені, і проміжні результати схожі на «зведення з фронтів». Проте він не виключає, що суперечка може бути розв’язана ближче до президентських виборів у РФ у березні, причому, так, щоб результати кожна із сторін могла піднести своїм виборцям як перемогу.

Повністю інтерв`ю В.ЗЕМЛЯНСЬКОГО читайте на сайті «УНИАН-экономика» http://economics.unian.net/rus/detail/116609

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Соцполітика

Встановлено мінімальні розміри виплат з безробіття

Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття встановив на 2012 рік мінімальні розміри виплат з безробіття.

Згідно з текстом постанови правління фонду (№ 297 від 16 грудня 2011 року), розміщеного на офіційному парламентському порталі, з 1 січня п.р. встановлюється мінімальний розмір допомоги з безробіття у розмірі 544 грн. для таких категорій:

осіб, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менш як 26 календарних тижнів (такі особи мають право на допомогу з безробіття без урахування страхового стажу);

осіб, з якими розірвано трудовий договір у разі: систематичного невиконання працівником своїх зобов`язань без поважних причин (у разі, якщо до нього вже застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення); прогулу без поважних причин; появи на роботі у нетверезому стані; крадіжки працівником майна власника, встановленої судом.

Мінімальна виплата з безробіття у розмірі 825 грн. з 1 січня передбачена для застрахованих осіб, які протягом 12 місяців, що передували безробіттю, працювали на умовах повного або неповного робочого дня не менш як 26 календарних тижнів. Ця сума може бути переглянута протягом року, виходячи з економічної ситуації, розвитку ринку праці і динаміки зростання зарплати.

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На виплату допомоги малозабезпеченим сім`ям та інвалідам у 2012 р. спрямують 30,2 млрд. грн.

На виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам із дитинства і дітям-інвалідам, і тимчасової державної допомоги дітям у 2012 році спрямують 30,2 млрд. грн., що на 2,6 млрд. грн. більше, ніж минулого року.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів, така сума передбачена Держбюджетом на поточний рік.

Так, станом на 11 січня 2012 зазначена субвенція перерахована до місцевих бюджетів у сумі 2,3 млрд. грн., тобто 89,9% плану на січень.

Крім того, станом на 11 січня 2012 року на забезпечення виплати пенсій і допомоги відповідно до щомісячного розпису загального фонду держбюджету витрати програм Пенсійного фонду поточного року профінансовані в сумі 3,9 млрд. грн., що становить 88% планових призначень на січень поточного року.

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Промисловість

«Укрхімтрансаміак» заявляє про виконання своїх зобов`язань перед «ТольяттіАзотом»

Ситуація, що склалася на сьогодні з обмеження прокачування аміаку виробництва ВАТ «ТольяттіАзот» (ТоАЗ) не свідчить про невиконання держпідприємством «Укрхімтрансаміак» своїх зобов`язань перед російським партнером.

Про це йдеться у прес-релізі «Укрхімтрансаміаку», переданому УНІАН.

Як наголошується у повідомленні, у 2011 році Українське державне підприємство «Укрхімтрансаміак» здійснило перекачування 1 млн. 671 тис. тонн аміаку виробництва ТоАЗ. Це становить 129% узгодженого на минулий рік обсягу транспортування російської продукції.

«У зв`язку з цим українська сторона має право відповідально заявити, що всі зобов`язання з транспортування аміаку ТоАЗу за 2011 рік не лише виконані, а й перевиконані», - зазначається у прес-релізі.

Разом з тим в «Укрхімтрансаміаку» повідомляють, що «на даний момент існують об`єктивні причини зниження обсягів перекачування аміаку, що пов`язано зі зверненням Одеського припортового заводу тимчасово припинити роботу амміакопроводу «Тольятті-Одеса», а також необхідністю проведення ремонту на насосній станції № 10 аміакопроводу.

Як повідомлялося в українських ЗМІ, 10 січня найбільший російський виробник аміаку «ТольяттіАзот» («ТоАз») заявив про те, що на підприємстві практично зупинено виробництво аміаку через припинення його транспортування, спричиненого діями української державної компанії «Укрхімтрансаміак».

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«ІСД» заявляє, що не має спільних з Evraz Group підприємств в Україні

Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу» (ІДС) заявляє про відсутність відносин з Evraz Group щодо спільного володіння або управління підприємствами в Україні.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру корпорації, розміщеному на офіційному інтернет-сайті «ІСД».

«Між корпорацією «ІСД » і Evraz Group на даний момент не існує жодних відносин щодо спільного володіння чи управління будь-якими підприємствами в Україні, у тому числі ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» і ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат імені Дзержинського», - йдеться в повідомленні прес-центру "ІСД".

За інформацією прес-центру, «ІСД» і Evraz Group протягом багатьох років успішно співпрацюють між собою в рамках звичайної комерційної діяльності, пов`язаної з купівлею-продажем сировини, необхідної для виробництва металу, а також торгівлі металопродукцією.

«Корпорація «ІСД» і Evraz Group не пов`язані між собою певними відносинами або зобов`язаннями щодо спільного володіння чи управління будь-якими металургійними підприємствами, залишаються абсолютно незалежними суб`єктами металургійного ринку», - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу України генеральний директор об`єднання «Металургпром» Василь ХАРАХУЛАХ заявив, що компанії Evraz Group і "ІСД", які спільно володіють металургійними активами, виробили за підсумками 2011 р. 25% чавуну від загального обсягу в Україні, 25,5% - сталі, 29% - прокату.

Гендиректор «Металургпрому» уточнив кореспонденту УНІАН, що компанія Evraz Group і "Індустріальний Союз Донбасу" в рівних частках, по 50%, володіють акціями Алчевського металургійного комбінату і Дніпровського металургійного комбінату ім. Дзержинського.

За його словами, Evraz Group придбала акції цих підприємств у "ІСД" в 2010 році.

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Транспорт/Зв`язок

Міжнародні автоперевізники погрожують страйком

Міжнародні автоперевізники загрожують страйком у разі невнесення змін до закону № 4025, що набирає чинності з 17 січня, про гуманізацію відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності, який дозволяє митним органам за неправильно оформлені відправником вантажів документи конфісковувати транспортні засоби і накладати непомірні штрафи на перевізників.

Про це на прес-конференції в агентстві УНІАН повідомили представники Асоціації міжнародних автоперевізників України (АсМАП), коментуючи можливі наслідки для автоперевізників внесення змін до статті 325 чинного Митного кодексу, які передбачає закон про гуманізацію (декриміналізацію).

«З 17 січня набирає чинності редакція статті, яка передбачає за надання митних документів (що супроводжують вантажі - УНІАН), що містять неправдиву інформацію, конфіскацію транспортного засобу, конфіскацію вантажу і штрафи у розмірі 100% вартості вантажу. При цьому відповідальність покладається на того, хто подає документи, — на перевізника, хоча складанням цих документів займається не він, а відправник», - сказав віце-президент АсМАП Юрій КУЧИНСЬКИЙ.

Він також відзначив, що закон не роз`яснює, що саме у разі перевезень вважати «неправдивою інформацією».

«У документах може бути зазначено, що перевозяться чоловічі черевики, але не вказано, що вони з шнурками, а це дасть можливість трактувати інформацію як «неправдиву», конфіскувати транспортний засіб і накласти на водія величезний штраф», - сказав він.

За словами Ю.КУЧИНСЬКОГО, зміни до Митного кодексу суперечать міжнародним нормативам і конвенціям, до яких приєдналася Україна, і які регламентують відповідальність перевізників тільки за кількість місць, їх маркірування і упаковку.

Секретар Ради АсМАП Сергій ЧАЛИЙ повідомив, що на сьогодні створено страйковий комітет, який ухвалюватиме рішення про проведення страйку «після першого ж прецеденту, який буде створено митницею, з вилучення транспортного засобу з можливою його подальшою конфіскацією».

«Вилучення транспортного засобу на час перевірки правдивості даних, які містяться в документах, що супроводжують вантаж, буде приводом для радикальних дій. Фактично це затримка транспортного засобу», - сказав він.

При цьому він відзначив, що транзитний статус дає Україні більш як 520 тис. іноземних перевізників на рік, кожний з яких залишає в Україні не менш як 100 євро.

«Зміни в Митному кодексі змусять їх шукати інші маршрути поза Україною. Збитки від втрати транзитного статусу будуть величезними», - сказав С.ЧАЛИЙ.

За словами голови Центрального комітету профспілок працівників транспорту і дорожнього господарства Олега ХМАРНОГО, ця норма закону про гуманізацію може призвести до згортання бізнесу міжнародних перевезень і втрати Україною статусу транзитної держави.

«Трудові колективи вимагають від державних мужів зібратися і вжити заходів, щоб галузь не постраждала», - сказав він.

Водночас, за словами директора організаційно-розпорядливого департаменту, члена колегії Державної митної служби України Віктора БОНДАРЯ, нова редакція статті відповідає європейським нормам провадження у справах з контрабанді, позбавляючи від кримінальної і посилюючи адміністративну відповідальність. Проте, під час «доопрацювання законопроекту виникли певні технічні розбіжності і нестиковки», які будуть усунені протягом одного-трьох місяців.

«Ми візьмемо на контроль складання протоколів, відстежуватимемо їх і шукатимемо винних серед відправників і одержувачів, а не серед перевізників», - сказав він.

Крім того, В.БОНДАР відзначив, що згідно з новими законодавчими нормами і адміністративним судочинством затриманий митницею транспортний засіб «стоятиме тиждень-два, поки суд не ухвалить рішення, а не півроку, як це було раніше».

За його словами, на підставі статті 352 Митного кодексу у 2010 році митною службою були складено 5 тис. протоколів, у 2011 році — 1,5 тис. протоколів, з них щодо перевізників — 116. Крім того, на підставі цієї статті митниками у 2010 році було конфісковано 19 вантажних автомобілів, у 2011 році — 9 вантажних автомобілів.

Як повідомлялося, Закон № 4025 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про гуманізацію відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності)» передбачає санкції у вигляді штрафу за скоєння злочинів у господарській сфері замість покарання у вигляді позбавлення волі. Штраф може бути замінений судом іншим покаранням тільки у разі його несплати у термін, встановлений судовим рішенням.

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Верховна Рада врегулювала питання міжнародних автомобільних перевезень

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» щодо впорядкування міжнародних автомобільних перевезень».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 267 народних депутатів із 409 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що до міжнародних перевезень пасажирів і вантажів допускаються транспортні засоби, на які є документи, що підтверджують їхню відповідність вимогам щодо безпеки руху та екологічної безпеки країн, на територію яких передбачено в’їзд, ліцензійна картка на транспортні засоби для перевезення пасажирів і транспортні засоби для перевезень небезпечних вантажів (тільки для транспортних засобів перевізників-резидентів), а також національні реєстраційні документи, документи стосовно страхування, номерні та розпізнавальні знаки.

Автомобільним перевізником, що здійснює перевезення вантажів на договірних умовах, є суб’єкт господарювання, який відповідно до законодавства надає послугу згідно з договором про перевезення вантажу транспортним засобом, що використовується на законних підставах. Для виконання перевезень небезпечних вантажів автомобільний перевізник повинен одержати відповідну ліцензію.

Автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред’являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення.

Документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є:

для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством;

для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством.

У разі перевезення небезпечних вантажів, крім документів, передбачених частиною другою цієї статті, обов’язковими документами також є:

для автомобільного перевізника – ліцензія на надання відповідних послуг;

для водія - ліцензійна картка, свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення певних небезпечних вантажів, свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайної ситуації.

У разі перевезення вантажів з перевищенням габаритних або вагових обмежень обов’язковим документом також є дозвіл, який дає право на рух автомобільними дорогами України, виданий компетентними уповноваженими органами, або документ про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, якщо перевищення параметрів вагових або габаритних обмежень над визначеними законодавством становить менше семи відсотків».

Водії транспортних засобів, що належать резидентам або нерезидентам України, зобов’язані допускати до перевірки тахографів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, надавати їм реєстраційні листки режиму праці та відпочинку водіїв - тахокарти, а також у разі, якщо у транспортному засобі використовуються цифрові тахографи, роздруковувати на паперовому носії інформацію про роботу та відпочинок водіїв.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Фондовий ринок

ДТЕК перерахував усю суму за придбані акції "Донецькобленерго"

Енергохолдинг ДТЕК («Донбасівська паливно-енергетична компанія») перерахував до державного бюджету всю суму у розмірі 467 млн. 600 тис. грн. за придбаний 40,061% державний пакет ПАТ "Донецькобленерго".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

"Бюджет поповнився черговими надходженнями від приватизації - надійшли всі кошти від продажу пакету акцій ПАТ "Донецькобленерго" у розмірі 467 млн. 600 тис. грн.", - сказано в повідомленні ФДМУ.

Нагадаємо, під час аукціонних торгів, що відбулися вчора, 11 січня, між двома учасниками конкурсу з продажу держпакету "Донецькобленерго" - ДТEK Holdings Limited і ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" - було проведено 4-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку 4 млн. 500 тис. грн., внаслідок чого ДТEK Holdings Ltd запропонувала за 40,061% "Донецькобленерго" найвищу ціну в 467 млн. 600 тис. грн., що на 18,1 млн. грн. перевищує його початкову ціну.

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ФДМУ з початку року одержав більш як 2,4 млрд. грн. від приватизації - чверть від річного плану

Фонд державного майна України з початку цього року одержав більш як 2,4 млрд. грн. від приватизації, що становить фактично чверть від річного плану надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

За інформацією прес-служби, з початку року до державного бюджету було перераховано 1 млрд. 932,1 млн. грн. від продажу 45,103%-го державного пакета ПАТ "Західенерго", а також 467,6 млн. грн. від реалізації 40,061% "Донецькобленерго".

Нагадаємо, в 2012 р. планується одержати від приватизації 10 млрд. грн.

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Агро

Єфремов: закон про ринок земель парламент розгляне на наступній сесії

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що закон про ринок земель парламент розгляне на наступній сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в парламенті.

За словами О.ЄФРЕМОВА, більшість не квапиться з ухваленням закону про ринок земель. Він зазначив, що наразі все робиться для того, щоб було підготовлено документ, «який би не викликав нарікань». За словами О.ЄФРЕМОВА, профільний комітет «позавчора працював до пізньої ночі і розглянув всі поправки до цього законопроекту».

Лідер фракції ПР наголосив, що 55% поправок представників меншості було враховано. Але оскільки у фахівців юридичного і науково-експертного управлінь ВР багато роботи і вони не встигнуть підготувати законопроект про ринок земель, то цього тижня депутати його не розглядатимуть.

«Не бачимо необхідності розглядати його поточного тижня. Через три тижні, коли розпочне роботу наступна сесія, я думаю, у нас будуть всі можливості, і буде готовий документ для розгляду», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2011 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

Цим законом мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачено продовжити до 2013 року.

Парламент цього тижня планував розглянути цей законопроект у другому читанні, проте опозиційні фракції виступили проти.

11 січня голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН доручив профільному парламентському комітету остаточно відпрацювати текст законопроекту про ринок земель для винесен