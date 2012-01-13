Уряд спростовує повідомлення ЗМІ, що "регіонали" звинуватили Азарова у саботажі реформ

У Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів спростовують повідомлення у ЗМІ про те, що представники фракції Партії регіонів звинуватили прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА у саботажі реформ.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на Урядовому порталі.

“11 січня відбулась не якась «зустріч», а спільне засідання політради Партії регіонів з радою фракції партії у Верховній Раді України. У засіданні взяв участь голова Партії регіонів Микола АЗАРОВ”, - йдеться у повідомленні.

Засідання було присвячене підбиттю підсумків роботи партійних організацій, фракції Партії регіонів та уряду у 2011 році, а також визначенню завдань на 2012 рік.

Як наголошується у повідомленні, «такі робочі засідання відбуваються регулярно і мають величезне значення для координації політики уряду і діяльності правлячої партії та її парламентського представництва. Саме завдяки спільній роботі, принциповій єдності позицій парламентської більшості, уряду і Президента України ось уже другий рік поспіль у країні послідовно реалізується антикризова політика і здійснюються системні реформи. Саме це дозволило Україні подолати безпрецедентну економічну кризу, параліч влади і деградацію державного управління, залишені попередниками. Саме унікальна за 20 років незалежності України єдність влади дозволила проводити давно необхідні, неминучі перетворення в податковій, освітній, медичній, адміністративній, пенсійній сферах».

В уряді також зауважили, що саме на цьому акцентував увагу у своєму виступі голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

“Єдина воля гілок влади – це величезне надбання і обов’язкова умова успіху реформ. Дискусія на таких засіданнях завжди ведеться принципово і критично. Так, на вчорашньому засіданні народні депутати критикували те, що було ліквідовано такий ефективний робочий інструмент як урядові комітети, які значно підвищували якість урядових законопроектів, висловлювали претензії і до уряду, і до самих себе за недостатність консультацій з громадськістю і роз’яснювальної роботи. Піднімалися конкретні проблеми окремих галузей і регіонів, які потрібно вирішувати і уряду, і законодавцям”, - наголошується у повідомленні.

Прем’єр-міністр доповів учасникам зборів про особливості і ризики розвитку економіки у 2012 році, плани уряду щодо підвищення соціальних стандартів і продовження реформ, про умови, за яких можливо буде переглянути бюджет держави для посилення його соціальної складової. Також він запропонував краще координувати роботу з донесення до громадськості змісту політики влади.

“В цілому ж спільну роботу в минулому році було оцінено на «добре». І жодних «підвищених тонів» під час засідання не було чути. Таким чином, з сумом треба констатувати, що «джерело «Української правди», яке повідомило про нібито «скандал» на засіданні, оскандалилось разом з «УП». Вам дуже хочеться скандалу, але не дочекаєтесь, панове”, – резюмують у Кабміні.

Як відомо, “Українська правда” з посиланням на власні джерела повідомила, що зустріч М.АЗАРОВА з фракцією Партії регіонів супроводжувалася скандалом - голову уряду нібито звинуватили в саботажі реформ.