Дев’яту сесію Верховної Ради закрито. Десята розпочнеться 7 лютого
13:03, 13 січня 2012Різне
0
Дев’яту сесію Верховної Ради України VI скликання закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, після того, як прозвучав Гімн України, народні депутати від «БЮТ-Батьківщини» підняли плакат із зображенням Юлії ТИМОШЕНКО за гратами і тримали на витягнутих руках. При цьому вони скандували: «Юлі - волю!».
Голова парламенту Володимир ЛИТВИН нагадав, що наступна – десята сесія ВР VI скликання - розпочнеться 7 лютого 2012 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter