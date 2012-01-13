Головне на 13 січня

Енергетика

Україна не має наміру продавати Росії свою газотранспортну систему (ГТС) в обмін на зниження ціни на газ, незважаючи на триваючі майже на два роки переговори про нову угоду.

Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сьогодні в Києві на прес-конференції для іноземних ЗМІ, передає Reuters.

«Питання про продаж не стояло, ми відразу його відмели. Ця труба - не лише магістраль, але й забезпечує країну», - сказав Ю.БОЙКО.

Він також підтримав думку українського прем`єра про те, що спори про ціну не можна доводити до війни.

«Ми не збираємося ні з ким воювати і у нас немає намірів конфліктувати», - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він додав, що «ми йдемо своїм шляхом. Знайдемо модель, яка влаштує обидві сторони, - укладемо договір, не знайдемо - працюватимемо за нинішнім контрактом».

За його словами, Україна вже скорочує імпорт російського газу й працює як над збільшенням власного видобутку, так і над пошуком альтернативних джерел поставок.

Також Ю.БОЙКО заявив, що якщо Україні не вдасться домовитися з РФ про нові умови поставок газу, країна виконуватиме діючі.

Нагадаємо, 17 січня Росія та Україна планують відновити газові переговори.

Україна активно шукає альтернативні джерела постачання газу за оптимальними цінами.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ми шукаємо зараз альтернативні джерела постачання газу, безумовно, за нижчими цінами», - сказав глава держави.

Водночас, зауважив В.ЯНУКОВИЧ, питання ціни на газ нині як в Україні, так і за її межами «дуже серйозно політизоване».

«Але сьогодні ще ніхто з тих, хто нас критикує, не запропонував нам допомогу. Ніхто. Жодна країна ні зі Сходу, ні з Заходу. І ми наодинці сьогодні залишаємося з цією проблемою», - підкреслив Президент.

Ціна на газ для населення не буде підвищуватися.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Недоліки газового контракту 2009 року ми не повинні перекладати на плечі громадян. Ми будемо тримати ціни на такому рівні, як вони є зараз. Ми не маємо права підвищувати їх для населення», - сказав Президент.

«Ми повинні бути справедливими по відношенню до наших людей - це наш обов’язок», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави вкотре заявив, що через невигідні газові домовленості 2009 року Україна платить за газ непомірно високу ціну. «Ми маємо найвищу ціну на газ у світі. На сьогодні ця ціна для України - 516 доларів (без урахування 100-доларової знижки згідно з харківськими угодами)», - зауважив він.

Щомісяця, зазначив глава держави, Україні не вистачає близько 500 млн. доларів для покриття збитків за придбаний газ.

«Чому не вистачає? Тому що ми збираємо в Україні 500 мільйонів, а платимо 1 мільярд», - зазначив Президент, пояснивши - така ситуація пов’язана з низькими тарифами для населення та теплокомуненерго.

«Для того, щоб збирати ще 500 мільйонів, їх треба було закласти в тариф теплокомуненерго. А це означає - підвищити ціни на житло, житлово-комунальні послуги, ціну на газ для населення. Ми цього не зробили. Ми на це не пішли, тому що не мали такого підвищення рівня доходів людей, щоб «навантажувати» на них таку ціну», - зазначив глава держави.

Натомість, підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, Україна «пішла шляхом накопичення боргів». «Ми брали кредити і платили щомісяця ці 500 мільйонів. І це все, безумовно, ми клали на збитки. Ця ситуація дуже сильно підірвала національну економіку. І до цього часу ми цю ситуацію не розв’язали», - заявив Президент.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги НАК «Нафтогаз України» в іноземній та національній валюті на рівні «ССС».

Про це сказано в повідомленні Fitch Ratings, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, зокрема, Fitch підтвердив довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті на рівні «ССС».

Також агентство підтвердило рейтинг єврооблігацій «Нафтогазу України» на суму 1,595 млрд. дол. на рівні «В».

Рейтинг поворотності активів «Нафтогазу України» підтверджено на рівні «RR4», який означає середні перспективи поворотності коштів при дефолті.

Фінанси

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Державний бюджет на 2012 рік має бути бюджетом розвитку і потребує перегляду. Про це він заявив на зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій, повідомляє прес-служба Президента України.

Глава держави висловився за доцільність перегляду чинного бюджету, вочевидь, вже навесні. «Ми домовились, що за результатами, скоріш за все, першого кварталу переглянемо той бюджет, який є», - сказав він і додав: «…Є деякі питання, по яких я не згоден із цим бюджетом».

Водночас Президент наголосив, що Держбюджет, безумовно, є обов’язковим до виконання документом. «Вам треба дивитися на цей бюджет як на такий, який треба виконувати. І всі питання, які виникатимуть, вирішувати за рахунок цього бюджету», - сказав він, звертаючись до майбутніх місцевих керівників.

Глава держави особливо наголосив, що представники як центральної, так і місцевої влади мають докладати всіх зусиль для розбудови в регіонах у 2012 році об’єктів соціальної інфраструктури. «Вам треба добудувати соціальні об’єкти - лікарні, школи, дитячі садочки, подекуди відремонтувати об’єкти житлово-комунального господарства», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що триматиме на особистому контролі виконання цього доручення.

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України у січні-листопаді 2011 року становило 12,76 млрд. дол., що в 1,6 разу більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року (7,98 млрд. дол.).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-листопаді 2011 р. експорт товарів з України становив 61,95 млрд. дол., імпорт – 74,71 млрд. дол. Порівняно з січнем-листопадом 2010 року експорт збільшився на 34,3%, імпорт – на 38,1%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,83 (у січні-листопаді 2010 року – 0,85).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами з 219 країн світу.

Основу товарної структури українського експорту становили чорні метали і вироби з них – 31,4% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти становили 15,1%, механічне і електричне устаткування – 9,8%, продукція хімічної і пов`язаних з нею галузей промисловості – 7,8%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,1%, жири і масла тваринного або рослинного походження – 5% від загального обсягу експорту.

У загальному обсязі експорту товарів з України, порівняно з січнем-листопадом 2010 року, збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 7,3% до 8,4%, руди, шлаків і золи – з 4,9% до 5,5%, залізничних локомотивів – з 4,5% до 5,6%, жиру і масел тваринного або рослинного походження – з 4,8% до 5%, зернових культур – з 4,6% до 5%, виробів з чорних металів – з 3,8% до 4,2%, добрив – з 1,9% до 2,6%, продуктів неорганічної хімії – з 2,2% до 2,6%. Разом з тим, зменшилася частка чорних металів – з 29% до 27,2%, механічних машин – з 6,1% до 5,2%, електричних машин – з 4,9% до 4,6%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 32,4% до 34,8%, механічних машин – з 7,5% до 8,5%, засобів наземного транспорту, окрім залізничного, – з 5,5% до 6,6%, електричних машин – з 5,9% до 6,6%. Скоротилася частка пластмас, полімерних матеріалів – з 4,8% до 4,2%, фармацевтичної продукції – з 4% до 3,4%, паперу і картону – з 2,4% до 1,9%.

Приватизація

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державну програму приватизації» (№ 9509).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 245 із 371 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Даним законом затверджено Державну програму приватизації на 2012-2014 роки.

У законі зазначається, що метою Програми є сприяння оптимізації частки державного сектору економіки в умовах ринку, підвищення ефективності економіки та посилення її конкурентоспроможності.

Програма виконується шляхом: забезпечення високих темпів приватизації об’єктів державної власності, щодо яких не встановлено заборону та обмеження на приватизацію і які є надлишковими для виконання державою своїх функцій, не користуються попитом у покупців, є збитковими та малорентабельними; застосування індивідуальних засад приватизації підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, підприємств з ознаками домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг) і таких, що потребують спеціального підходу у зв’язку з тим, що використовують у процесі виробництва унікальні ресурси та нематеріальні активи (група Г); сприяння залученню до приватизації земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти державної власності, які підлягають приватизації; скорочення обмежень щодо приватизації об`єктів державної власності за умови, що зазначене негативно не вплине на виконання державою своїх функцій, а також не створить небезпеки для соціально-економічних та екологічних умов життєдіяльності суспільства; залучення до приватизації інвесторів, заінтересованих у довгостроковому розвитку підприємств після приватизації; підвищення рівня привабливості приватизації для інвесторів, формування позитивного іміджу приватизації в Україні та світі.

Даним законом передбачено запровадження спрощених способів продажу об`єктів державної власності (крім контрольного пакета акцій акціонерних товариств, які належать до групи Г), що не користуються попитом у потенційних покупців (у разі коли об’єкти не продані із застосуванням інших конкурентних способів), зокрема способу: продажу за методом зниження ціни до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу; дроблення пакетів акцій (щодо пакетів акцій, які належать державі у розмірі менш як 25% статутного капіталу акціонерного товариства) та продаж їх окремими лотами на фондових біржах; продажу без оголошення ціни.

Програма виконується у три етапи. Під час першого етапу (І півріччя 2012 року) створюється необхідна правова, нормативна та організаційна база для переходу до приватизації на засадах, визначених Програмою.

Під час другого етапу (ІІ півріччя 2012 року – 2013 рік) завершується продаж об’єктів малої і масової приватизації та об’єктів, приватизація яких розпочалася до набрання чинності Програмою. Заходи з виконання Програми на другому етапі включають: залучення до приватизації всіх об’єктів груп А, В, Д, Е і Ж, а також тих, приватизація яких розпочалася до набрання чинності Програмою, і завершення їх продажу до кінця 2013 року; завершення процесу закриття сертифікатної приватизації; запровадження приватизації об`єктів державної власності разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані; формування переліку об’єктів, приватизація яких завершується у 2013-2014 роках.

Під час третього етапу (2014 рік) передбачається завершення приватизації як широкомасштабного соціально-економічного проекту, підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині визначення функцій органів управління, включаючи Фонд державного майна України, для забезпечення переходу від процесу приватизації до продажу об`єктів державної власності як функції з управління об’єктами державної власності. Заходи з виконання Програми на третьому етапі включають: завершення процедур продажу об’єктів; підготовку пропозицій щодо внесення змін до законодавства у сфері приватизації в частині переорієнтації завдань органів приватизації на облік та управління об`єктами державної власності.

У законі зазначено, що виконання Програми дасть змогу, зокрема, зменшити частку державного сектору в економіці до 25-30% внутрішнього валового продукту. У державному секторі економіки буде сформовано виробничий комплекс, який спроможний забезпечити ефективне виконання державою своїх функцій; залучити великі обсяги приватного капіталу, в тому числі іноземного, створити потужні вертикально-інтегровані структури, конкурентоспроможні на світовому ринку, провести модернізацію виробництва, впровадити новітні технології, створити нові види продукції, впровадити сучасний менеджмент.

Прогнозний обсяг надходжень протягом дії Програми до державного бюджету України коштів від продажу та управління державним майном становить 40-60 млрд. грн.

Фонд державного майна України (ФДМУ) в 2012 році планує продати 75,22% акцій ВАТ «Турбоатом», які перебувають у державній власності.

«Турбоатом» внесено до переліку підприємств, пакети акцій яких обсягом не менше 25% будуть запропоновані для продажу в 2012 році. Цей перелік опубліковано в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації».

У Фонді зазначають, що приватизація «Турбоатома» може початися лише після відповідного рішення Кабінету міністрів України.

Окрім «Турбоатома» серед підприємств Харківської області в 2012 році планується приватизувати ВАТ «Мереф’янський механічний завод» (державі належить 99,9% акцій), ВАТ «Авіалінії Харкова» (99,9%).

Нагадаємо, в грудні 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скасував указ попереднього Президента про заборону на приватизацію низки стратегічних підприємств, зокрема Одеського припортового заводу, Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, «Турбоатома», «Днепроенерго», «Центренерго» та ін.

Соціальна політика Донецькі ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС мають намір звернутися до Європейського суду з прав людини для відновлення колишніх розмірів своїх пенсій, встановлених у передбаченому законом судовому порядку.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив один із членів ініціативної групи протестуючих у Донецьку чорнобильців Володимир СУМАРОКОВ, який брав 12 січня участь у масовому зібранні ліквідаторів біля будівлі регіонального управління Пенсійного фонду.

За його словами, понід 200 чорнобильців зібралися разом, щоб з`ясувати фактичну ситуацію щодо виплат пенсій ліквідаторам аварії на ЧАЕС і узгодити свої наміри щодо колективного звернення до Європейського суду з прав людини.

«У нас в Україні не виконуються ні норми «Чорнобильського закону», ані судові рішення, яких ніхто не скасовував. А норми «Чорнобильського закону» говорять про те, що у всіх випадках пенсія інвалідів-чорнобильців I групи не повинна бути нижчою десяти мінімальних пенсій за віком; інвалідів II групи – восьми мінімальних пенсій за віком і інвалідів III групи – шести мінімальних пенсій за віком», – сказав В.СУМАРОКОВ.

Однак, підкреслив чорнобилець, сьогодні пенсія ліквідаторів аварії нараховується, виходячи з розмірів колишньої заробітної плати. «Виявилося, що майже 90% інвалідів-чорнобильців з 1 січня фактично втратили свою пенсію», – заявив він.

При цьому В.СУМАРОКОВ зазначив, що шахтарі, які направлялися на ліквідацію аварії з вугільних підприємств, «не втратили у пенсіях», а ті, кого направляли від військкомату, – отримали в січні у кілька разів зменшену пенсію. «У багатьох ліквідовані довідки про первинне перебування на ЧАЕС, і люди не можуть відновити свою зарплату. Тому що вони у 1986-1987 роках були на станції, але по приїзду здали довідки про своє перебування на ЧАЕС, про заробітну плату, а через 3 роки ці довідки були ліквідовані. І зараз ми ці довідки фактично не можемо відновити ні через архів, ні через Міністерство оборони. Довідки збереглися у гірників, бо вони залишалися на шахтах», – пояснив чорнобилець.

При цьому він додав, що «усі ліквідатори тоді були в рівних умовах радіаційного зараження, а сьогодні отримують по-різному: або трохи більше 1 тис. грн., або більше 8 тис. грн».

«Ми почали працювати з юристами по зверненню до Європейського суду з прав людини, і, я сподіваюся, що до кінця місяця ми все-таки всі судові рішення, які сьогодні на руках у чорнобильців, вишлемо, і будемо чекати результату», – сказав В.СУМАРОКОВ.

Чорнобилець також підкреслив, що Конституційний суд України визнав конституційним тільки Закон про бюджет, однак ніде не сказано, що він скасував рішення судів щодо пенсій. «Та й Конституція України гарантує обов`язкове виконання рішень судів на всій території країни. Ніхто цю норму не скасовував», – заявив активіст.

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