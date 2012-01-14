Анонс на 16 січня

* Прес-конференція члена колегії Державної митної служби України Віктора Бондаря та начальника Київської регіональної митниці Дмитра Поліщука. Питання: Досягнення найбільшої митниці України в 2011 році (у тому числі наповнення державного бюджету). Найрезонансніші приклади боротьби з контрабандою. По завершенні прес-конференції журналісти зможуть взяти участь у підсумковій нараді за участю Віктора Бондаря, керівництва митниці, представників правоохоронних структур міста та Солом`янської РДА у м. Києві.

* Прес-конференція на тему: «Якими будуть тарифи на житлово-комунальні послуги в місті Києві?». У роботі візьме участь перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

* Прес-конференція на тему: "Ринок нерухомості - підсумки 2011 року. Перспективи 2012 року". Учасники: президент Спілки фахівців з нерухомості України, генеральний директор консалтингової компанії "Самсон" Олександр Рубанов; голова комітету аналітики та статистики ринку нерухомості Союзу фахівців з нерухомості України, директор Департаменту оцінки консалтингової компанії "Самсон" Всеволод Жоголєв.

* Прес-конференція на тему: «Єврозона: новий рік - нові надії». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, фінансовий експерт Віктор Суслов.

* Прес-конференція на тему: «Що чекати українцям від нового Кримінально-процесуального кодексу?». Учасники: перший заступник голови комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Олійник і перший заст.голови комітету ВРУ з питань правосуддя Юрій Кармазін.

* 14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Стан та перспективи розвитку зернового ринку України. Проблеми експорту». Україна, практично, завершила збір зернових врожаю 2011 року. За даними Мінагрополітики, намолочено понад 58 млн. тонн зерна. Прогнозні обсяги експорту становлять близько 26 млн. тонн зерна. Це - найбільший обсяг експорту зерна за всю історію України. У підприємств виникли проблеми, які припиняють їх діяльність, пов`язану з експортом, з отриманням карантинних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів. 2 грудня 2011р. «Укрзалізниця» видала Оперативний наказ № 35, який зводить можливість доступу компаній до зерновозах до мінімуму. Учасники: Володимир Клименко, президент Української зернової асоціації та Андрій Заблоцький, старший юрист АО «Волков і Партнери» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться прес-конференція заввідділом кліматичних досліджень і довгострокового прогнозу погоди Українського науково-дослідного гідрометеорологічного Інституту Вазіри Мартазинової на тему: "Яка чекає нас погода? Довгостроковий прогноз".

* 16-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Справа «Еліта-центр»: як Україна дотримується Європейську конвенцію про екстрадицію правопорушників». На прикладі справи «Еліта-центр» і суду над Олександром Волконським-Шаховим будуть розглянуті питання участі України в європейській судовій системі, про міжнародних правопорушників та їх екстрадицію. Які відносини зі Швейцарією у рамках дотримання даної Конвенції; Чому суть Європейської конвенції трактується по-різному в Європі та Україні; Чим загрожує Україні порушення в виконанні даної Конвенції. Учасники: Рафаель Циммерман, державний адвокат Швейцарії з контролю виконання судами Європейської конвенції про екстрадицію правопорушників; Володимир Салацинський, адвокат Олександра Волконського-Шахова (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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