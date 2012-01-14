Курс НБУ на 16.01.12
08:13, 14 січня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 16.01.12100 USD - 798.9800 (13 січня - 798.9800)100 EUR - 1020.3774 (13 січня - 1017.5809)10 RUR - 2.5298 (13 січня - 2.5220)Облікові курси банківських металів на 16.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-131192.52 (13 січня-132031.45)961 XAG 10 Срібло-2368.18 (13 січня-2443.28)962XPT10Платина-118488.73(13 січня-119847.00)964XPD10Паладій-50495.54 (13 січня-51214.62)
Офіційний курс НБУ на 16.01.12
100 USD - 798.9800 (13 січня - 798.9800)
100 EUR - 1020.3774 (13 січня - 1017.5809)
10 RUR - 2.5298 (13 січня - 2.5220)
Облікові курси банківських металів на 16.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-131192.52 (13 січня-132031.45)
961 XAG 10 Срібло-2368.18 (13 січня-2443.28)
962XPT10Платина-118488.73(13 січня-119847.00)
964XPD10Паладій-50495.54 (13 січня-51214.62)
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