Курс НБУ на 16.01.12

Офіційний курс НБУ на 16.01.12100 USD - 798.9800 (13 січня - 798.9800)100 EUR - 1020.3774 (13 січня - 1017.5809)10 RUR - 2.5298 (13 січня - 2.5220)Облікові курси банківських металів на 16.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-131192.52 (13 січня-132031.45)961 XAG 10 Срібло-2368.18 (13 січня-2443.28)962XPT10Платина-118488.73(13 січня-119847.00)964XPD10Паладій-50495.54 (13 січня-51214.62)

Офіційний курс НБУ на 16.01.12 100 USD - 798.9800 (13 січня - 798.9800) 100 EUR - 1020.3774 (13 січня - 1017.5809) 10 RUR - 2.5298 (13 січня - 2.5220) Облікові курси банківських металів на 16.01.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-131192.52 (13 січня-132031.45) 961 XAG 10 Срібло-2368.18 (13 січня-2443.28) 962XPT10Платина-118488.73(13 січня-119847.00) 964XPD10Паладій-50495.54 (13 січня-51214.62)

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