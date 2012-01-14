Захист Тимошенко не отримував інформації про її перевезення до Києва - Власенко

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО поки що залишається у Качанівській колонії Харкова, повідомив УНІАН її захисник, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО, коментуючи інформацію про перевезення Ю.ТИМОШЕНКО до Київського СІЗО.

Адвокат підкреслив, що ця інформація є неофіційною.

«Виходячи з того, що в нас субота і вихідний день, то ніякої офіційної інформації в нас немає. Я маю неофіційну інформацію про те, що вона поки що у Харкові. Але це все інформація, яку неможливо перевірити на сьогоднішній момент. Я не можу сказати зі стовідсотковою імовірністю, що зараз із нею відбувається. На жаль, на вихідних ми не маємо можливості отримувати якоїсь підтвердженої інформації. Ту інформацію, яку ми оперативним шляхом отримуємо з наших оперативних джерел, її треба перевіряти, вона не завжди є точною», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

За його словами, станом на вчорашній вечір захист Ю.ТИМОШЕНКО не отримував ніякої інформації про її перевезення до Києва ні від керівництва колонії, ні від слідчих.

«Я вчора вийшов із Качанівської колонії вже після закінчення робочого дня, о 16.15. Разом із слідчими ми на виході зайшли до керівника Качанівської колонії. Ні про що мене поінформовано не було. Станом на вчора, на кінець робочого дня, ніхто мене ні про що не інформував», - сказав С.ВЛАСЕНКО.

При цьому він не відкинув можливості прийняття рішення про перевезення Ю.ТИМОШЕНКО до Києва. «Але, з другого боку, у нас усі дії, пов’язані з Юлією Володимирівною, відбуваються або вночі, або у вихідні дні. Вони також відбуваються без інформування близьких і рідних Юлії Володимирівни або захисників. Ми про все дізнаємось із прес-релізів. Тобто, наша головтюрма вважає, що вона є власником тих людей, які там перебувають», - обурився він.

С.ВЛАСЕНКО зауважив, що перевезення Ю.ТИМОШЕНКО до Києва було би законним.

«Коли приймалося рішення про її перевезення (до Харкова), ми сказали, що воно не відповідає чинному законодавству, існуючим судовим рішенням, будь-якій логіці і здоровому глузду. Можливо, якийсь із цих принципів нарешті спрацював. Я вважаю, що перевезення Юлії Володимирівни до Київського СІЗО було би законним, справедливим», - сказав він.