На борту лайнера Costa Concordia на момент катастрофи перебували 30 українців

У МЗС заявляють, що на борту італійського круїзного лайнера Costa Concordia на момент катастрофи у Середземному морі поблизу узбережжя Тоскани перебували 30 українців.

Як повідомляє ТСН, водночас речник МЗС Олександр ДИКУСАРОВ, не уточнив, що евакуйовані усі вони із судна станом на 11.00.

Проте, за словами О.ДИКУСАРОВА, ніхто з українців не постраждав. Їхній кількість і статус ще уточнюється.