Начальник Качанівської колонії спростував чутки про переведення Тимошенко до Києва
15:34, 14 січня 2012Різне
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Начальник Качанівської виправної колонії № 54 Харкова Іван ПЕРВУШКІН спростував інформацію у ряді ЗМІ про те, що екс-прем’єра Юлію ТИМОШЕНКО переведено до Київського СІЗО.
Про це він заявив сьогодні журналістам у Харкові.
На запитання кореспондента УНІАН, де зараз перебуває Ю.ТИМОШЕНКО, І.ПЕРВУШКІН відповів: «У колонії. У мене ніяких документів немає».
Він пояснив, що при переведеннях існує відповідна процедура, зокрема, має прибути «офіційний наряд на етапування», який зазвичай «заздалегідь присилається».
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