Митний кодекс з поправками Президента можуть прийняти впродовж двох місяців

Державна митна служба України чекає, що Митний кодекс з поправками Президента буде прийнято впродовж двох найближчих місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив член колегії Держмитслужби Віктор БОНДАР.

«Чекаємо, що впродовж месяца-двух ці поправки будуть проголосовані Верховною Радою і ми побачимо дату остаточного вступу Митного кодексу в дію», - сказав він.

«Найголовніше в кодексі, який вже базово сформульовано, який однозначно буде проголосований Верховною Радою з урахуванням поправок Президента найближчим часом, - він дозволяє Україні абсолютно змінити інвестиційне середовище», - сказав В.БОНДАР.

За його словами, цей документ дозволяє добросовісним суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) здійснювати митне декларування без залучення митника. «Тобто вони повністю за рахунок свого спеціального підрозділу здійснюватимуть митне оформлення і в Митну службу, як і в податкову, тільки направлятимуть звіти про кількість оформлених декларацій, які вони самостійно закрили, і про перерахування коштів до бюджету», - сказав він. У разі виявлення порушень платник податків буде позбавлений права на таке оформлення і сплатить штраф.

Також кодекс передбачає персональну відповідальність митників за порушення або затягування митних процедур, в результаті яких суб`єкт ЗЕД зазнав збитків.

В.БОНДАР відзначив, що відомство чекає зростання транзитного потенціалу країни у зв`язку з ухваленням нового документа.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ветував Митний кодекс, ухвалений парламентом 3 листопада 2011 року, і вніс свої пропозиції щодо його доопрацювання. Крім іншого, він пропонує перенести на рік набуття чинності Митного кодексу, тобто на 1 січня 2013 року.