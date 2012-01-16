За 2003-2016 рр. Глобальний фонд боротьби зі СНІДом виділить Україні 640 млн. доларів

За 2003-2016 рр. Глобальний фонд для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією виділить Україні 640 млн. доларів на боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це виконавчий директор Глобального фонду Мішель КАЗАЧКІН заявив сьогодні на прес-конференції за наслідками зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

За словами М.КАЗАЧКІНА, Україна залишається одним з регіонів світу, де триває розповсюдження епідемії ВІЛ/СНІДу.

«У цьому конкретному регіоні епідемія ВІЛ/СНІДу все ще розповсюджується, і 90%-ве зростання епідемії у Східній Європі і Центральній Азії сконцентровано в Росії та Україні», - сказав М.КАЗАЧКІН.

За його словами, епідемія СНІДу є великою проблемою і пов`язана з економічними і фінансовими труднощами. Зокрема, за словами виконавчого директора фонду, реакція на розповсюдження епідемії у цьому регіоні була досить повільною.

«Якщо і були певні зусилля у боротьбі з епідемією, то їх було не досить», - відзначив М.КАЗАЧКІН.

Він також підкреслив, що розповсюдження ВІЛ/СНІДу у світі припинилося. «Навіть у тих країнах, в яких завжди фіксувався дуже високий рівень захворюваності, зараз настав певний спад. Навіть якщо ми говоримо про країни Африки», - підкреслив М.КАЗАЧКІН.

Він наголосив, що Україна одержала від Глобального фонду значні кошти. Зокрема, за 2003-2016 рр. вони становитимуть 640 млн. доларів.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними міжнародних організацій, в Україні сьогодні живуть більш як 360 тисяч ВІЛ-позитивних людей, 92 тисячі з них потребують лікування.

Щодня в Україні 87 осіб інфікуються ВІЛ, а 50 вмирають від СНІДу.

За останні 24 роки в Україні від СНІДу померли більш як 23,5 тис. осіб.

За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров`я, Україна обіймає перше місце в Європі за темпами розповсюдження СНІДу.