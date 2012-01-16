Завершено формування волонтерської команди УЄФА на Євро-2012

За результатами майже 13 тис. інтерв`ю, що пройшли у всіх восьми містах-господарях Євро-2012 упродовж останніх трьох місяців, були відібрані 5,5 тис. добровольців, які стануть волонтерами УЄФА під час турніру.

Про це УНІАН повідомили у МОК «Євро 2012 Україна» з посиланням на директора турніру в Україні Маркіяна ЛУБКІВСЬКЬКОГО.

«Волонтерська програма УЄФА Євро 2012 привернула рекордну кількість заявників - 23 тис. 965. Відтепер 5,5 тис. з них є частиною команди і будуть працювати пліч-о-пліч з більш ніж 650 співробітниками УЄФА та місцевих оргкомітетів, щоб зробити Євро-2012 незабутнім», - сказав М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

За його словами, організаційний комітет турніру залишився дуже задоволеним роботою волонтерів під час фінального жеребкування.

“Під час заходу нам допомагало 246 волонтерів, кожен з яких став співорганізатором цієї масштабної події. Вони працювали за 9-ма напрямами роботи в усіх офіційних місцях - аеропортах, готелях та Палаці «Україна» , - відзначив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Директор турніру підкреслив, що волонтери відіграють вирішальну роль в організації європершості, адже вони допомагають в ефективному здійсненні усіх без виключення проектів Євро-2012. Робота волонтерів має сильний вплив на рівень організації турніру і його сприйняття в країнах-господарях та поза їх межами. «Волонтери – це обличчя спортивної події», - пояснив М.ЛУБКІВСЬКИЙ.

Передбачено, що в січні-лютому відбудеться підписання договорів з волонтерами, у березні розпочнеться дистанційне навчання, а вже у квітні-травні пройдуть тренінги. Безпосередньо операційна діяльність почнеться з кінця квітня і триватиме до початку липня 2012 року, тривалість залучення волонтера визначається в залежності від напряму роботи.

Як розповів директор турніру в Україні, для дистанційного навчання буде використано безпрецедентне програмне забезпечення. На етапі співбесід кандидати у волонтери УЄФА вже могли вперше в історії Євро скористатися онлайн-календарем для бронювання зручного часу для співбесіди, під час турніру онлайн-календар дасть змогу планувати волонтерські зміни з смс-нагадуваннями.

М.ЛУБКІВСЬКИЙ також розповів, що в січні відкриється спеціальний волонтерський інтернет-портал, закритий зараз для загального доступу.