Анонс на 17 січня

* Прем`єр-міністр Микола Азаров відвідає Хмельницьку область

* Прес-конференція, присвячена підбиттю підсумків роботи Київської обласної митниці в 2011 році. Учасники: директор організаційно-розпорядчого департаменту, член колегії Державної митної служби України Віктор Бондар, керівництво митниці.

* Відбудеться перше засідання робочої групи з питань удосконалення положень проекту Закону України «Про внутрішню торгівлю». Учасники: президент УСПП України Анатолій Кінах, директор департаменту розвитку торгівлі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Ігор Гарбарук, віце-президент УСПП Максим Кунченко, представники громадських організацій та бізнесу.

* Прес-конференція на тему: Держспоживінспекція і Укоопспілка запускають новий проект зі спецмаркування українських продуктів харчування. Учасники: голова Державної інспекції з питань захисту прав споживачів України Сергій Орєхов і голова Правління Укоопспілки Владислав Гончаренко.

* У м. Біла Церков вперше в Україні відкриється молочний комплекс з доїльним обладнанням «Карусель» для машинного доїння корів у станках, фільтрації молока і транспортування його в резервуар для охолодження. Під час роботи відбудеться ознайомлення з технологічним процесом у новопобудованому комплексі. Крім того, під час робочої поїздки керівництва області в Білоцерківську область відбудеться вручення ключів від шкільного автобуса директорові Дроздівской ЗОШ І-ІІІ ступеня в рамках Державної програми «Шкільний автобус». У заході візьмуть участь голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк, голова Білоцерківської РДА Андрій Немна та ін.

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