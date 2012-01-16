Головне на 16 січня

Фінанси

ЄС поки не застосовуватиме економічні санкції проти влади України – Бузек

Європейський Союз поки не збирається застосовувати економічні санкції проти української влади.

Про це заявив Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК в інтерв’ю TВі, повна версія якого буде показана в четвер, 19 січня.

«Я не хотів би забігати наперед. Маю надію, що такі санкції не будуть потрібні», - сказав він.

За словами Є.БУЗЕКА, варто дочекатися проведення парламентських виборів в Україні та поспостерігати за перебігом подій.

«Бо запровадження крайніх заходів не буде приємним ні для України, ні для Євросоюзу. Втім, ЄС зробить все можливе, аби захистити права людини і демократію в Україні», - запевнив Президент Європарламенту.

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НБУ готує чотири регуляторні документи

Національний банк України (НБУ) у 2012 році планує підготувати чотири регуляторні документи (по одному в кожному кварталі).

Про це йдеться у Плані підготовки проектів регуляторних актів Нацбанку на 2012 рік від 15 грудня 2011 року, який оприлюднено в системі «Ліга-Закон».

Так, у першому кварталі ц.р. регулятор має намір розробити проект ухвали Правління НБУ "Про внесення змін до Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України і банків України".

У другому кварталі планується підготувати проект ухвали «Про внесення змін до Положення про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем». У третьому – проект ухвали "Про затвердження Порядку обов`язкової передачі документованої інформації до Засвідчувального центру Національного банку України у разі припинення діяльності центру сертифікації ключів банку України", в четвертому – проект ухвали "Про внесення змін до Правил Національної системи масових електронних платежів".

У відповідних планах підготовки регуляторних актів на 2011 рік був визначений один проект, на 2010 рік – 7 проектів, на 2009 рік – 9 проектів, на 2008-й – 5 проектів, на 2007-й – 6 проектів.

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Дефіцит загальних держфінансів у 2011 р. скоротився до 5% ВВП

Дефіцит сектору загальнодержавного управління за методологією МВФ у 2011 році становив 5% ВВП порівняно з 7,9% ВВП у 2010 році і 10,7% ВВП у 2009 році.

Про це йдеться у матеріалах, розміщених на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з наданою інформацією, у номінальному вираженні сукупний дефіцит загальних держфінансів у 2011 році скоротився до 64,8 млрд. грн. порівняно з 86,5 млрд. грн. за підсумками 2010 року і з 97,9 млрд. грн. у 2009 році.

Загальний дефіцит держфінансів за 2011 рік включає дефіцит держсектору 35,3 млрд. грн. (у 2010 р. - 61 млрд. грн., у 2009 р. - 57,1 млрд. грн.), суму рекапіталізації банків - 8,9 млрд. грн.(у 2010 р. - 6,4 млрд. грн., у 2009 р. - 23,3 млрд. грн.), дефіцит НАК «Нафтогаз України» - 20,6 млрд. грн. (у 2010 р. - 18,2 млрд. грн., у 2009 р. - 17,5 млрд. грн.).

За інформацією Мінфіну, номінальне значення дефіциту держсектору у 2011 році на рівні 35,3 млрд. грн. на 3,1 млрд. грн. менше маяка, згідно з програмою співпраці з МВФ.

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Позитивний фінрезультат підприємств України становить 107,6 млрд. грн.

Позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-листопаді 2011 року становив 107 млрд. 559,7 млн. грн. проти 49 млрд. 692,7 млн. грн. за січень-листопад 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період прибуток отримали 60,7% підприємств країни, їх фінансовий результат становив 194 млрд. 632,4 млн. грн.

Із збитком звітний період завершили 39,3% підприємств України, їх фінрезультат становив 87 млрд. 072,7 млн. грн.

За даними Держстату, звітний період завершили із збитком 41,4% промислових підприємств України, їх фінрезультат становив 36 млрд. 103,6 млн. грн. Прибуток отримали 58,6% промпідприємств – вони завершили період з фінрезультатом 101 млрд. 317,1 млн. грн. Позитивний фінрезультат (сальдо) підприємств промисловості за січень-листопад 2011 року становив 65 млрд. 213,5 млн. грн. проти 25 млрд. 874,7 у січні-листопаді 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, позитивний фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в 2010 році становив 63 млрд. 266,4 млн. грн. проти «мінус» 31,6 млрд. грн. за 2009 рік.

У 2010 році прибуток отримали 63,2% підприємств країни – вони завершили рік з фінансовим результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

Із збитком 2010 рік завершили 36,8% підприємств України, їх фінрезультат становив 90 млрд. 883,7 млн. грн.

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Роздрібний товарооборот українських підприємств у 2011 році збільшився на 13,7%

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств України, які здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, у 2011 році (у січні-грудні 2011 р., у порівняльних цінах) збільшився на 13,7% порівняно з 2010 роком (до січня-грудня 2010 р.) і становив 346,5 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, збільшення обсягів роздрібного товарообороту за підсумками січня-грудня 2011 р. зафіксовано в усіх областях України.

При цьому найбільше зростання відзначено в Київській області – на 24,8% – до 17 млрд. 185,9 млн. грн., Вінницькій області – на 18% – до 7 млрд. 297,2 млн. грн., Черкаській області – на 17,2% – до 7 млрд. 071,2 млн. грн. і м. Севастополь — на 17,7% - до 4 млрд. 023,5 млн. грн.

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У Гаазі запрацював фінансовий трибунал

Кількість міжнародних судів та трибуналів, розташованих у Гаазі, яка має неофіційне звання правової столиці світу, поповнилася ще одним. У понеділок тут відкрився фінансовий трибунал PRIME Finance.

Структура, повідомляє ИТАР-ТАСС, повинна виступати незалежним арбітром у складних фінансових суперечках між компаніями, що діють на глобальних ринках. Трибунал розташувався в будівлі Палацу миру, яка також є штаб-квартирою вищої судової інстанції ООН - Міжнародного суду, що займається вирішенням спорів між державами.

"Зараз існує великий попит на незалежний орган, який буде розбиратися у фінансових суперечках", - вважає генеральний секретар PRIME Finance Герард МЕЙЄР. До роботи в новій структурі залучено близько ста іменитих експертів у сфері фінансів з різних країн світу. Для прийняття справи до провадження буде необхідна згода обох сторін спору.

Перші два роки свого існування новий трибунал буде фінансуватися урядом Нідерландів. Планується, що надалі він перейде на самофінансування за рахунок внесків сторін, які звернулися до нього за допомогою у вирішенні суперечок.

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ПЕК

Україна у 2011 році збільшила транзит газу до країн Європи на 6%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», за оперативними даними, у 2011 році збільшила транзит природного газу до країн Європи на 5,9%, порівняно з 2010 роком, до 101,098 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України у 2011 році збільшилося на 4,7%, порівняно з 2010 роком, до 156,953 млрд. куб. м (у т.ч. для потреб України – 51,687 млрд. куб. м).

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» збільшила транзит природного газу до країн Європи на 2,8%, або на 2,58 млрд. куб. м, порівняно з 2009 роком, до 95 млрд. 426,27 млн. куб. м.

Довідка УНІАН. ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 01.01.2011 року газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається із 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільної станції (ГРС). Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 38,6 тис. км, МГ – 22,2 тис. км, і 16,4 тис. км газовідводів. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288 млрд. куб. м, на виході – 178,5 млрд. куб. м, у т.ч. до країн Європи – 142,5 млрд. куб. м.

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ДТЕК з грудня не експортує електроенергію до Польщі

Енергохолдинг ДТЕК з грудня 2011 припинив експортні поставки електроенергії в напрямку до Польщі через погіршення цінової кон`юнктури.

Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, якими володіє УНІАН.

У ДТЕК агентству УНІАН підтвердили, що не здійснювали експортних поставок в даному напрямку в грудні і січні.

«Протягом грудня 2011 р. – січня 2012 вартість електроенергії на біржах Європи була і залишається низькою. Причиною значного зниження вартості кВт/год. стали теплі погодні умови, сильні вітри в Німеччині (в цій країні сконцентровані значні вітрогенеруючі потужності), загальні темпи зниження виробництва в європейських країнах. Зважаючи на низьку вартість електроенергії ТОВ «ДТЕК Пауер Трейд» в даний момент не здійснює поставки до Польщі», - цитує прес-служба директора компанії холдингу ДТЕК ТОВ «ДТЕК Пауер Трейд» Андрія ФАВОРОВА.

У зв`язку з цим компанія надала можливість іншим учасникам ринку через щомісячні аукціони отримати право на експорт в даному напрямку.

Водночас, А.ФАВОРИТ не виключив, що в найближчому майбутньому компанія відновить експортні поставки до Польщі.

«Наша компанія гнучко реагує на розвиток ситуації в Європі і готова відновити експорт до Східної Європи за сприятливих умов», - наводить його слова прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні-листопаді 2011 року ТОВ «Східенерго», що входить до складу ДТЕК, після майже дворічної перерви експортних поставок в даному напрямку з території України поставило до Польщі 59,6 млн. кВт/год.

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ.

Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.

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Україна за 11 місяців імпортувала 4,2 млрд. куб. м середньоазіатського газу

Україна в січні-листопаді 2011 р. імпортувала 4,189 млрд. куб. м природного газу з Казахстану, Туркменістану Та Узбекистану.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, за звітний період, зокрема, з Казахстану імпортовано 1 млрд. 338,964 млн. куб. м газу на суму 458,210 млн. дол., з Туркменістану – 1 млрд. 444,328 млн. куб. м на суму 496,686 млн. дол., з Узбекистану – 1 млрд. 405,565 млн. кубометрів газу на суму 478,310 млн. дол..

З Росії в січні-листопаді 2011 р. Україна імпортувала 37 млрд. 469,687 млн. куб. м газу на суму 11 млрд. 352,427 млн. дол.

Нагадаємо, раніше бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, якому належить Group DF, заявляв, що з квітня 2011 р. холдинг Ostchem почав прямий імпорт середньоазіатського газу для своїх хімічних підприємств в Україні в обхід російського «Газпрому» і НАК «Нафтогаз України». Ostchem Holding, за словами Д.ФІРТАША, купує газ дешевше, ніж «Нафтогаз».

Довідка УНІАН. До Ostchem Holding входять виробники мінеральних добрив азотної групи компанії "Рівнеазот" (Рівненська обл.), "Таджиказот" (Таджикистан) і "Нітроферт" (Естонія).

Крім того, Д.ФІРТАШ безпосередньо контролює великих виробників мінеральних добрив - компанію "Сєвєродонецьке об`єднання "Азот" (Луганська обл.), концерн "Стирол" (м. Горлівка, Донецька обл.) та "Азот" (м. Черкаси).

Group DF належить 90% акцій компанії Ostchem Holding.

Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША.

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Німеччина може збільшити частку "Газпрому" у VNG. Рішення оприлюднять 31 січня

Федеральне відомство з картелів Німеччини повідомило, що готове схвалити збільшення частки "Газпрому" у великій німецькій газовій компанії VNG.

Після схвалення антимонопольного відомства такими, що голосують, стануть усі акції російського газового монополіста, який ще у 2010 році збільшив свою частку в VNGс 5,3% до 10,5%.

Як передає Deutsche Welle, проект рішення відомства був оприлюднений у п`ятницю, 13 січня, у Бонні за підсумками дослідження щодо того, чи буде забезпечена конкуренція на ринку імпорту газу до Німеччини.

До 25 січня свою позицію може висловити інший акціонер VNG, давній партнер "Газпрому" - Wintershall. На думку відомства, хоча через тісні зв`язки між цими підприємствами їхній вплив на ринку збільшиться, посилення позицій "Газпрому" не призведе до негативних наслідків. Wintershall, який є дочірньою компанією концерну BASF, також володіє блокуючою меншістю акцій VNG - 15,8%.

Остаточне рішення Федерального відомства з картелів буде оголошено, ймовірно, 31 січня. Воно має стратегічне значення для російського концерну, який не має наміру обмежуватися роллю постачальника газу, і прагне дістати доступ до кінцевих споживачів.

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Агро

Митний союз затвердив обсяги тарифних квот на імпорт м`яса в 2012 році

Країни Митного союзу затвердили перелік товарів, щодо яких з 1 січня 2012 року встановлюються тарифні квоти, а також обсяги тарифних квот для ввезення цих товарів на території держав - членів Митного союзу.

Відповідне рішення №865 від 18 листопада 2011 р. опубліковано на офіційному сайті Митного союзу.

Документом визначено, що тарифні квоти застосовуються щодо товарів, які ввозяться на митну територію Митного союзу, що поміщаються під митну процедуру випуску для внутрішнього споживання, за винятком товарів, які походять і ввозяться з держав - учасниць СНД.

Згідно з рішенням, обсяг тарифних квот на 2012 рік встановлено на м`ясо великої рогатої худоби, свіже чи охолоджене, для Білорусі - 2,5 тис. тонн, Казахстану - 0,02 тис. тонн і РФ - 30 тис. тонн, на м`ясо великої рогатої худоби заморожене - 2,5 тис. тонн, 13,9 тис. тонн і 530 тис. тонн, відповідно, на свинину свіжу, охолоджену або заморожену і свинячий тримінг - 60 тис. тонн для Білорусі, 9,4 тис. тонн - Казахстану і для РФ на свинину свіжу, охолоджену або заморожену - 400 тис. тонн і свинячий тримінг - 30 тис. тонн, на м`ясо і харчові субпродукти свійської птиці, свіжі, охолоджені або заморожені - для Білорусі - 15 тис. тонн і Казахстану - 110 тис. тонн. Зазначається, що свинячий тримінг може ввозитися як в рамках тарифної квоти, встановленої щодо свинячого тримінга, так і в рамках тарифної квоти, встановленої щодо свинини.

Квота на заморожене обкачане м`ясо курей свійських для Росії становить 70 тис. тонн, на заморожені необкачані половинки або чвертки тушок курей свійських і заморожені необкачані ніжки курей свійських і шматки з них - 250 тис. тонн і на заморожене обкачане м`ясо індичок - 10 тис. тонн.

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Транспорт/Зв`язок

Уряд відклав обов`язкове встановлення паркоматів до 1 квітня

Уряд відклав обов`язкове встановлення паркоматів або автоматичних в’їзних-виїзних терміналів, які мають бути встановлені не пізніше 1 січня 2012 року (згідно з постановою №1342 від 2009 року), до 1 квітня ц.р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

За словами міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Анатолія БЛИЗНЮКА, встановлення паркоматів відкладається через те, що Київ, Донецьк, Львів і Харків прийматимуть величезну кількість відвідувачів матчів футбольного чемпіонату, що створить додаткове навантаження на існуючу систему паркування автомобілів. Крім того, не всі міста мають достатньо розвинену сферу паркування, а оператори ринку часто не мають достатніх коштів для придбання і обслуговування паркомату чи терміналу.

«Введення паркоматів відкладається на один квартал - до 31 березня включно. А доти постанова уряду абсолютна чітко визначає діючий на сьогодні механізм оплати - придбання відповідного талона, а також через паркомати і в’їзні-виїзні термінали. Тобто, платити за паркування згідно з постановою необхідно тільки там, де вам видадуть касовий чек. Крім того, щоб запобігти будь-яким можливостям тіньового обороту коштів, з 1 червня придбання паркувального талона стане можливим лише в безготівковій формі », - повідомив міністр.

А.БЛИЗНЮК звернув увагу на те, що пункт 24 Правил паркування транспортних засобів, затверджених вищезгаданою постановою уряду, чітко зобов`язує саме оператора обладнати майданчики для паркування паркоматами і терміналами. Проте, за інформацією, що є у Мінрегіону, місцеві органи влади також поставилися до нововведення формально і не вжили необхідних заходів для широкого впровадження електронних пристроїв.

За даними Мінрегіону, в Україні на початок 2011 року з 3080 майданчиків для платного паркування лише 116 були обладнані паркувальними автоматами, а ще 32 – в’їзними-виїзними терміналами, що разом становить менш як 5% від загальної кількості. На початок 2011 року майданчиків для паркування, обладнаних паркувальними автоматами, найбільше було в Дніпропетровській області (62), Києві (30) і АР Крим (17). У більшості областей паркомати і в’їзні-виїзні термінали взагалі відсутні.

На сьогодні, за оцінкою міністерства, для устаткування всіх відведених майданчиків для платного паркування в Україні необхідно встановити близько 7 тисяч паркоматів. Ці пристрої виробляються вітчизняними виробниками в Києві, Львові та Кривому Розі, а їх вартість залежно від комплектації становить від 10 тис. 400 до 48 тис. 500 грн.

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Фондовий ринок

Заявки на купівлю «Закарпаттяобленерго» подали ЛЕО і «Енергетична Україна ТВ»

Заявки на участь у конкурсі з продажу 50% держпакету акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго» подали ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» і «Енергетична Україна ТВ».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України.

Нагадаємо, 12 січня 2012 р. був останнім днем прийому заявок на конкурс з продажу 50% акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго".

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2011 року ФДМУ виставив на продаж 50% державних акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Конкурс відбудеться 20 січня 2012 року. Початкова ціна держпакету акцій становитиме 135 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії у Закарпатській області.

Державі належать 75% акцій компанії, які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». 10,53% акцій компанії належали VS Energy International N.V. (Нідерланди).

ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, контрольованої російським бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.

У грудні 2011 р. Антимонопольний комітет України дав дозвіл ПАТ «Житомиробленерго» на придбання більш як 50% у статутному капіталі «Енергетична Україна ТВ» (м. Київ). ПАТ «Житомиробленерго» входить до групи VS Energy, контрольованої російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.

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