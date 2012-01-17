Курс НБУ на 17.01.12
09:43, 17 січня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 17.01.12100 USD США - 798.9800 (на 13 січня - 798.9800)100 EUR - 1012.2278 (на 13 січня - 1020.3774)10 RUR - 2.5019 (на 13 січня - 2.5298)Облікові курси банківських металів на 17.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-131312.36 (на 13 січня-131192.52)961XAG10Срібло-2388.95 (на 13 січня-2368.18)962XPT10Платина-118968.12 (на 13 січня-118488.73)964XPD10Паладій-51134.72 (на 13 січня-50495.54)
Офіційний курс НБУ на 17.01.12
100 USD США - 798.9800 (на 13 січня - 798.9800)
100 EUR - 1012.2278 (на 13 січня - 1020.3774)
10 RUR - 2.5019 (на 13 січня - 2.5298)
Облікові курси банківських металів на 17.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 131312.36 (на 13 січня - 131192.52)
961 XAG 10 Срібло - 2388.95 (на 13 січня - 2368.18)
962 XPT 10 Платина - 118968.12 (на 13 січня - 118488.73)
964 XPD 10 Паладій - 51134.72 (на 13 січня - 50495.54)
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