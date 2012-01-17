Курс НБУ на 17.01.12

Офіційний курс НБУ на 17.01.12100 USD США - 798.9800 (на 13 січня - 798.9800)100 EUR - 1012.2278 (на 13 січня - 1020.3774)10 RUR - 2.5019 (на 13 січня - 2.5298)Облікові курси банківських металів на 17.01.12 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-131312.36 (на 13 січня-131192.52)961XAG10Срібло-2388.95 (на 13 січня-2368.18)962XPT10Платина-118968.12 (на 13 січня-118488.73)964XPD10Паладій-51134.72 (на 13 січня-50495.54)

Офіційний курс НБУ на 17.01.12 100 USD США - 798.9800 (на 13 січня - 798.9800) 100 EUR - 1012.2278 (на 13 січня - 1020.3774) 10 RUR - 2.5019 (на 13 січня - 2.5298) Облікові курси банківських металів на 17.01.12 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 131312.36 (на 13 січня - 131192.52) 961 XAG 10 Срібло - 2388.95 (на 13 січня - 2368.18) 962 XPT 10 Платина - 118968.12 (на 13 січня - 118488.73) 964 XPD 10 Паладій - 51134.72 (на 13 січня - 50495.54)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter