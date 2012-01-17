Кількість загиблих на лайнері Costa Concordia збільшилася до семи

Кількість загиблих на затонулому італійському круїзному лайнері Costa Concordia збільшилася до семи осіб - рятувальники знайшли ще одне тіло пасажира судна, повідомляє «Газета.ру» з посиланням на агентство «Франс Прес».

Безвісти зниклими вважаються 28 осіб.

Лайнер Costa Concordia, на борту якого перебували понад 4,2 тисяч осіб, зазнав аварії поблизу острова Джильо біля узбережжя італійської області Тоскана в ніч на 14 січня. За словами капітана лайнера, судно налетіло на скелі, які не були вказані на навігаційній карті.

Прокуратура тосканської провінції Гроссетто порушила кримінальну справу за фактом корабельної аварії та загибелі людей. Капітан лайнера Франческо СКЕТТІНО затриманий за підозрою в ненавмисному вбивстві, а також у тому, що залишив судно до завершення евакуації пасажирів. Згідно з італійським законодавством, капітану, який передчасно залишив судно в момент небезпеки, загрожує до 12 років позбавлення волі.

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