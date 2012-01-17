ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 січня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Діло» в публікації «Однопартійці Азарова відмовляються платити за офіси» пише: регіональні осередки провладної Партії регіонів, лідером якої є прем`єр-міністр Микола Азаров, повсюдно відмовляються оплачувати житлово-комунальні послуги і зв`язок. Суди вкрай неохоче беруться за такі справи.

http://delo.ua/ukraine/odnopartijcy-azarova-otkazyvajutsja-platit-za-ofisy-171879/

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Також «Діло» в публікації «Податкова посилить контроль за олігархами» пише: Державна податкова служба розіслала в регіони лист, у якому наказує відстежувати схеми мінімізації податків і відмивання доходів компаніями 16 найбільших фінансово-промислових груп. Найбільше підприємств у "Привату" (1089) та "СКМ" (809).

http://delo.ua/ukraine/nalogovaja-uzhestochit-kontrol-za-oligarhami-171900/

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«Діло» у публікації «Глава «Газпрому»: Українська ГТС може стати музейним експонатом» пише: на думку Олексія Міллера, продовження політики Києва стосовно ГТС може призвести до її знецінення як технічного об`єкта.

http://delo.ua/world/glava-gazproma-ukrainskaja-gts-mozhet-stat-muzejnym-eksponatom-171878/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Реформа не дає сходів», в якому пише: Україна технічно не готова до проведення земельної реформи. Рахункова палата заявила, що за півроку вдасться повністю реалізувати проект із видачі державних актів на землю і розвитку системи кадастру, що фінансується Всесвітнім банком. Уряд хоче продовжити проект до кінця 2012 року, щоб реалізувати заплановану земельну реформу. Експерти впевнені, що на її завершення потрібно декілька років.

http://www.kommersant.ua/doc/1852597

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Костянтин Жеваго б`ється над струмом», в якому пише: представники Білоцерківської ТЕЦ, яка належить Костянтину Жеваго, зажадали в суді анулювати результати аукціону на право експортувати українську електроенергію в 2012 році. Задоволення позову може повністю заблокувати її експорт. Позивач вважає, що до учасників торгів були висунуті вимоги, які не відповідають українському законодавству. Втім, юристи цю думку не розділяють.

http://www.kommersant.ua/doc/1852681

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Видання «Економічні відомості» в публікації «Валюта розійшлася по руках» пише: у минулому році населення значно збільшило скупку валюти, а Нацбанку для підтримання курсу гривні довелося продати на міжбанківському ринку $3,7 млрд. своїх резервів. У поточному році попит на долари навряд чи буде меншим, що вкупі з неясними перспективами зовнішньоторговельного балансу чинитиме сильний тиск на курс нацвалюти...

http://markets.eizvestia.com/full/valyuta-razoshlas-po-rukam

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Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Йорданія купить ячмінь», в якому пишуть: 19 січня країна закриє прийом заявок на тендер з придбання ячменю. Україна також зможе взяти участь у торгах, де головним нашим конкурентом буде Росія. Ціна питання - $25 млн.

http://markets.eizvestia.com/full/iordaniya-kupit-yachmen

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Газета «Сьогодні» в публікації «Паркомати у Києві не прижилися — Азаров дав відстрочку» пише: за парковку в Києві таки доведеться платити. Уряд відстрочив обов`язкову установку паркоматів на парковках до 31 березня...

http://www.segodnya.ua/news/14329120.html

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Також «Сьогодні» в публікації «В Україні хочуть відмінити пеню на комуналку» пише: Арсеній Яценюк пропонує парламенту відмінити з 2012 року нарахування пені за прострочення оплати за житлово-комунальні послуги. Політик вже зареєстрував у Раді відповідний законопроект...

http://www.segodnya.ua/news/14329042.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Готується найбільша операція за всю історію російського ринку нерухомості» пише: інвестфонд під управлінням Morgan Stanley готовий заплатити $1,1 млрд за ТЦ «Галерея» у центрі Санкт-Петербурга. Це стане найбільшою одиничною операцією на російському ринку комерційної нерухомості за всю його історію...

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1477041/rekord_na_neve

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Також «Ведомости» в публікації «Фобос-Грунт» міг впасти через американський вплив» пишуть: комісія з розслідування аварії російської автоматичної міжпланетної станції «Фобос-Грунт» серйозно розглядає версію зовнішнього впливу на її електроніку випромінювання американського радара, який міг призвести до збою програми польоту і краху...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1477181/v_chisle_prichin_neudachnogo_zapuska_fobosa_nazyvayut_i

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Видання «Известия» в публікації «ГЛОНАСС залишився без фінансування» пише: програму, розраховану на 2012–2020 роки, не вдалося прийняти у відведений на цей час - до 31 грудня минулого року. В результаті на сьогодні заходи щодо підтримки ГЛОНАСС держава не фінансує...

http://izvestia.ru/news/512026