У Запоріжжі на стоянці банку згоріло 7 автомобілів, вилучених за борги

У Запоріжжі в результаті пожежі на приватній автостоянці банку згоріло 7 автомобілів, вилучених у власників за борги перед банківською установою.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Запорізького головного управління міліції, пожежа сталася сьогодні рано вранці.

«Сьогодні близько 4.30 до чергової частини Жовтневого райвідділу міліції ЗГУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на приватній автостоянці одного з банків згоріло сім автомобілів, вилучених за борги», - говориться в повідомленні.

На місце події в терміновому порядку виїхала не тільки оперативно-слідча група, а й керівництво Запорізького головного управління міліції.

На даний момент огляд місця події триває. Встановлюються причини і обставини події.