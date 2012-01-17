У Південному Судані затримано Ан-32 з російсько-українським екіпажем

12:01, 17 січня 2012
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У Південному Судані затримано екіпаж літака Ан-32, до складу якого входять громадяни України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та преси МЗС Росії, за повідомленнями, що надійшли, 28 грудня в Республіці Південний Судан (Сарджас, штат Єдність) було затримано літак Ан-32, що належить суданській компанії «Парк Ейр» і який виконував політ за маршрутом Хартум - Сарджас - Ель-Феллуджа - Ель-Обейд - Хартум в інтересах суданської компанії «Уайт Найл Петролеум», що здійснює розробку нафтових родовищ у штатах Джонглей і Верхній Ніл (Південний Судан).

«Одразу після початку вантажних робіт в аеропорту екіпаж, до складу якого, крім громадянина Російської Федерації, входять також громадяни України, Узбекистану, Вірменії та Судану, було затримано представниками місцевих спецслужб і доправлено до військового табору в трьох кілометрах від аеропорту, де він перебуває дотепер. При цьому офіційних роз`яснень причин затримання дано не було», - говориться в повідомленні.

За наявною інформацією, члени екіпажа проживають в пристосованих під житло приміщеннях, забезпечуються продуктами харчування, вільно пересуваються по табору і скарг на умови утримання не мають.

У МЗС Росії чекають, що влада Республіки Південний Судан проведе невідкладне розслідування даного інциденту, негайно повідомить про причини затримання членів екіпажа і вживе всіх необхідних заходів для їхнього швидкого звільнення.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про визнання Республіки Південний Судан.

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