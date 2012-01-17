У Луганській області затримано двох підозрюваних у нападі на відділення «ПриватБанку»

В Алчевську Луганської області вночі 16 січня було затримано двох чоловіків, підозрюваних у нападі на відділення «ПриватБанку».

Як повідомила УНІАН прес-секретар УМВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, напад на банк здійснював один із них.

«Другого затримано, оскільки перебував увесь час цього дня з нападником. Його причетність скоєного встановлюється», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня о 15.30 до міні-відділення банку в Алчевську (Луганська область) увірвався невідомий, який зажадав від співробітників банку віддати всі гроші. При цьому нападник погрожував предметом, схожим на пістолет. Касир відділення в лічені секунди заблокувала доступ до каси куленепробивним склом і натиснула тривожну кнопку, відправивши виклик на пульт централізованої охорони й включивши звуковий сигнал небезпеки. Після чого нападник вибіг із відділення банку й зник.